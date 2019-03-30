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警闖紅燈追車「撞殘女騎士」！25歲甜美正妹全身癱瘓　檢不起訴

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記者柯沛辰／綜合報導

桃園八德警分局36歲姜姓警員去年3月驅車追逐卓姓毒犯，不料行經新北市三峽時撞上25歲楊姓女騎士，導致對方至今仍癱臥在床，起居得仰賴家人照顧。事後，家屬提告業務過失重傷害，但檢方認為姜員當時鳴笛有交通優先權，無過失責任，偵結不起訴。至於卓姓毒犯，當時雖被妨害公務送辦，但最後也獲不起訴，讓楊女家屬很無奈。

去年3月31日上午9點多，楊女從鶯歌住家騎車上班，但行經鶯桃路658巷至櫻桃路口時，遭追逐毒犯的桃園市八德分局大安派出所警車攔腰撞飛，導致她騰空翻滾後倒地不起，顱內出血送醫。經腦部手術後，楊女雖撿回一命，但復原狀況不理想，至今仍癱臥在床，不僅生活無法自理，更失去語言能力，花樣年華從此變調。

▲▼警闖紅燈追車「撞殘女騎士」！25歲甜美正妹全身癱瘓　檢不起訴。（圖／東森新聞）

▲▼警追毒犯闖紅燈，當場撞飛楊姓女騎士。（圖／東森新聞，下同）

▲▼警闖紅燈追車「撞殘女騎士」！25歲甜美正妹全身癱瘓　檢不起訴。（圖／東森新聞）

姜員辯稱，當時他在桃園市八德區桃鶯路70號見到一輛BMW違停，而且駕駛是他抓過的卓姓毒犯，準備上前攔查。不料卓男立刻駕車擦撞警車，加速往鶯歌方向逃逸。當時他判斷卓男是妨害公務現行犯，依法啟用警笛追捕，但對方一路闖紅燈，他追至案發現場又有一輛計程車駛出遮蔽視線，所以當楊女從計程車左側衝出，他來不及反應，當場撞上。

檢方認為，根據監視器畫面可清楚聽到警笛，現場也有2名路人作證，加上警車從闖紅燈到撞上機車只有短短2秒，屬猝不及防的突發狀況，考量姜員執勤時有啟用警示燈鳴笛，依法享有交通優先權，而且車禍鑑定也認為楊女沒讓警車，姜員沒有肇因，因此不起訴。

▲▼警闖紅燈追車「撞殘女騎士」！25歲甜美正妹全身癱瘓　檢不起訴。（圖／東森新聞）

▲▼楊女正值青春年華，不料卻被撞癱瘓。

▲▼警闖紅燈追車「撞殘女騎士」！25歲甜美正妹全身癱瘓　檢不起訴。（圖／東森新聞）

據了解，25歲楊女原先外貌姣好，個性陽光甜美，還留有一頭秀麗長髮，剛踏入社會要展開美好人生，沒想到現在癱瘓在床，不僅頭部開刀剃去長髮，連身體都因病痛變形，生活起居都得靠家人及看護照料。

楊女父母經濟壓力沉重，家境本就不佳，如今面對龐大醫療及看護費用，只能靠擺小吃攤維持家計，但讓他們不滿的是，警方雖有表達慰問之意，但並未賠償，似乎認為自己沒有過失。

律師收到處分書後，將與家屬討論是否提再議，不排除提起民事訴訟或聲請國賠。

▲▼警闖紅燈追車「撞殘女騎士」！25歲甜美正妹全身癱瘓　檢不起訴。（圖／東森新聞）

▲▼警闖紅燈追車「撞殘女騎士」！25歲甜美正妹全身癱瘓　檢不起訴。（圖／東森新聞）

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關鍵字：闖紅燈,追車,毒犯,警車,鳴笛,癱瘓

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