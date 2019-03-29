這是什麼招？　毒犯「果汁冒充尿液」受檢遭警識破

▲余姓毒犯以果汁冒充尿液，企圖以「偽尿受檢」，二度遭警識破，最後仍被依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

毒蟲為了逃避查緝什麼招都使出來了！台南市警三分局土城派出所於轄內查獲一名毒品通緝犯，因擔心驗尿呈現毒品反應，竟自備「偽尿」，意圖蒙騙過關，仍難逃警察法眼，被警察見招拆招，全案依毒品罪嫌送辦。

41歲余姓男子因行跡可疑，引起市警三分局土城派出所警方注意，經警方盤查查出他是檢方發布之毒品通緝犯，余嫌被帶回派出所後，土城所副所長黃俊榮指著余男褲頭：「你這裡為什麼鼓鼓的？」，在警方要求下，余男解開皮帶，褲頭竟藏有一袋預備遇警受檢的「尿液」，遭警方沒收。

沒想到被警方沒收的偽尿只是煙霧彈，余男至廁所排尿送驗尿後，被警方發現尿液型態、氣味、溫度與一般尿液不同，在員警追問下，余男支吾其詞，被警方要求脫下外褲受檢，褪下外褲時竟掉下一只裝有塑膠管的空袋，此時余男才坦承袋內裝的是果汁，企圖以果汁蒙騙警方，讓尿液檢驗過關。余男最後配合驗尿，尿液呈現毒品反應，全案依毒品罪嫌送辦及移送歸案。

台南市警三分局表示，毒品犯罪對於社會治安問題危害甚鉅，防制毒品蔓延及抑制新生毒品人口是檢警當前重要工作，呼籲市民朋友一起響應，如發現可疑人、事、物，請立即向警方報案，共建安定、安心、優質的居住環境。