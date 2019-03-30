體驗大型車「內輪差」與「視野死角」　小學生實地模擬

▲▼新竹市監理站與小學生共同模擬「大型車視野死角」、「內輪差」，進行震撼教育！（圖／新竹市監理站提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

據警政署統計，大型車轉彎不當及未保持安全距離的傷亡人數，每年平均有1400人左右。其中多數是因內輪差造成的視覺死角，新竹市監理站為減低大型車內輪差及視野死角車禍事故發生，提升交通安全，於3 月29日與新竹市三民國小合作舉辦交通安全教育向下扎根計畫，模擬大型車內輪差與視野死角場地擺設，教導國小學童實地體驗「大型車視野死角」、「內輪差」等危險直擊，進行震撼教育！

宣導活動進行方式，先讓國小學童坐上大型車的駕駛座當起小小司機，大型車兩側擺放視野死角布條，其餘學生站在前方及兩側視野死角上，請小小司機透過大車的左右後視鏡，看看誰能夠看到站在車子旁邊或正前方的其他學生，結果根本看不到，讓小小司機實際了解大型車司機開車時所存在的視野死角的危險。

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接著體驗內輪差，車輛轉彎時，內側前輪劃出的圓半徑會比較大，後輪劃出的圓半徑比較小，這前後輪間的差距就叫內輪差。宣導活動以氣球代替行人，在擺設好的內輪差場地進行大型車轉彎形成內輪差示範，結果大型車因轉彎形成內輪差問題，靠得太近的人車會發生意外，以致地上氣球瞬間爆掉，呈現內輪差的危險性，並且從中講解養成「保持安全距離」才是保命之道，行人、腳踏車、機車、汽車都應避免進入內輪差的範圍，尤其大型車在右轉時，為避免後輪壓到人行道，往往先左轉加大轉彎半徑再右轉，這也會讓其他用路人誤判而置身險境。

新竹市監理站站長朱詩蘅表示，整個活動過程同步搭配空拍機由空中拍攝大型車轉彎時的內輪差，使其呈現效果會更加明顯，監理站會將整個活動過程剪輯成影片，之後發放給新竹市各級學校，給學校運用做為指導學童正確交通安全觀念，以期降低這一類交通事故發生的比例並有效減少傷亡人數。