轉彎死亡禁區6年釀28人喪命　警：看手機戴耳機過馬路最危險



▲警方將行人的死亡禁區以黃膠帶框起，紅色膠帶處則是駕駛的視線死角。（圖／記者柳名耕攝）

記者柳名耕／台北報導

北市近日以來已經發生多起車輛轉彎輾斃行人的事故，北市交大指出，從2014年至今已經有28人遭轉彎車輾斃，更有2647人因此受傷，除了呼籲民眾在過馬路時避免戴耳機、看手機外，警方也希望駕駛人在轉彎時視線能夠避開死角，就能降低類似的事故發生。

▼行人若看手機或者戴耳機過馬路時，很容易沒注意到轉彎車而造成事故。（圖／記者柳名耕攝）



網球國手謝政鵬的女友日前在校門口遭公車輾斃，而12日晚間在台北車站前有發生女子過馬路遭公車撞死的意外，而類似的事情也不斷地在台灣各地發生。

北市警交通大隊指出，從2014年至今，已經有28人遭轉彎車撞死的意外，更有2647人因此受傷，其中左轉車肇事的比例又高於右轉5倍，為了避免類似的事情發生，北市交大14日特別請三重客運以公車做正確以及不正確示範。

▼北市在6年內，就有28人喪命在轉彎車輪下。（圖／記者柳名耕翻攝）



安全要領如下：

一、汽車

1.轉彎前放慢速度，禮讓行人優先通行。

2.檢視後視鏡（行車輔助設備）並轉頭查看周遭動態。

3.傾斜身體或擺動頭部避開A柱查看死角範圍。

4.慢速通過行人穿越道完成轉彎。

二、行人

1.走行穿線（斑馬線）穿越道路，避免看手機及聽音樂，以注意到來車及聽到大型車輛轉彎警報。

2.認識穿越道路的高風險區域，即將進入高風險區域時，做好「轉頭查看」的動作，確認駕駛人有注意到我且已確實停讓，再向前行。

3.清晨、夜間、雨天等光線昏暗時，配戴反光或發光安全配件，盡量提高自身可見度。

北市交大強調，行人在過馬路時，應該要避免盯著手機或者沈浸在耳機裡的音樂，再過馬路前，必須要左顧右盼確認轉彎車駕駛有看到行人並停下，才能過馬路。

除了行人外，交大也呼籲駕駛，在轉彎前務必要降低速度，除了檢視後照鏡外，也要轉頭查看周圍動態避開A、B柱死角。