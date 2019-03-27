防非洲豬瘟！活豬、屠體運輸車輛不裝「追蹤系統」最高罰15萬

▲非洲豬瘟中央災害應變中心27日舉辦第9次會議。（圖／ETtoday資料照）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（27 日）舉行第9次會議，會後農委會主委陳吉仲親自主持記者會指出，疫情仍嚴峻，大陸目前有28省、118案例，越南持續擴散，已有 21省、209案例。且台灣檢出大陸肉製品有非洲豬瘟病毒趨勢持續增加，決議3月底前將，要完成活豬及屠體運輸車輛的GPS即時追蹤系統裝設調查，預計2個月內完成，業者沒裝最高將罰15萬元。

陳吉仲表示，從數據來看，大陸跟越南有落差，但不代表大陸疫情有趨緩， 因此今天會議要求各部會還是要上緊發條，國內防疫措施，相關條文都已預告、修正，將針對全台所有活體運輸車輛，必須加裝GPS，目前登記有超過1325輛。畜牧處處長謝耀清表示，若業者不裝或裝了關掉，將依相關法令開罰3萬至15萬元。

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▲非洲豬瘟中央災害應變中心第9次會議會後記者會，農委會主委陳吉仲主持。（圖／翻攝翻攝農委會臉書）

另外，廚餘養豬部分，陳吉仲指出，全國還剩132場尚未通過，有77場是沒取得畜牧場登記證，以上都將陸續依法開罰（已開罰24件），後續也會請各地方政府針對以上加強查緝。

▲農委會宣布，活豬及屠體運輸車輛都必須裝設全球衛星定位系統措施，否則最高開罰15萬元。（圖／翻攝農委會臉書）

農委會副主委黃金城認為，大陸只有118案例是非常不合理的數字，因為從台灣去年8月到目前完成肉品檢測1194件（1086件來自大陸、91件來自越南，17件其他國家），且2月份有8%，3月至目前也有7.4%驗出非洲豬瘟病毒。加上越南嚴重快速擴散，養豬頭數密度比大陸還低，大陸宣稱有21省解除管制，但實際從現階段資料來看完全沒有緩和現象。

黃金城強調，整個疫情已經進入東南亞，接下來很有可能隨著擴散到緬甸、泰國，整個歐亞大陸區塊國家都必須列為防範的國家。應變中心說明，將會再邀請國內、外專家學者， 一起針對防疫等相關疫情狀況安全進行討論。