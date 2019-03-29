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防範牛流行熱　動保處呼籲打疫苗及捕蚊不能少

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▲台南市動保處呼籲防範牛流行熱，要打疫苗及捕蚊措施不能少。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市動保處呼籲防範牛流行熱，要打疫苗及捕蚊措施不能少。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市養牛數近2萬5千頭，為我國重要乳牛養殖及牛乳生產地，在牛隻疾病的防疫工作上不能輕忽，尤其是以蚊子（庫蠓）為媒介的牛隻頭號疾病殺手-牛流行熱，在台灣這是牛隻重要疾病，發病牛隻讓畜主誤以為是普通感冒而不已為意，但往往卻是讓牛隻容易死亡的疾病，無形之中增加養牛戶經濟上之損失。

▲台南市動保處呼籲防範牛流行熱，要打疫苗及捕蚊措施不能少。（圖／記者林悅翻攝，下同）

防範牛流行熱主要從2個重點著手，第1是按時注射牛流行熱苗，第2是降低牧場內的病媒蚊數量，兩者防疫工作缺ㄧ不可，部分養牛戶注射疫苗後，牛隻還是有發病症狀，主要是牧場內蚊蟲數目增加，牛隻被叮咬次數也會增加，仍有發生疾病的風險。

▲台南市動保處呼籲防範牛流行熱，要打疫苗及捕蚊措施不能少。（圖／記者林悅翻攝，下同）

牛流行熱疫苗每年2月至3月及7月至8月間進行疫苗補強，至少1年打2次，才能維持牛隻抵抗力減少發病機會；而要降低牧場內病媒蚊數量，必須避免糞肥堆積，落實消毒、疏通溝渠、吊掛足量燈捕蚊具（燈光誘蟲）減少牛隻遭叮咬機會。現在正值蚊蟲好發季節，替牛隻注射疫苗之後，畜主就需要更加注意牛隻健康情形，疫苗不是萬靈丹，小部分牛隻仍有發病的可能，在第一時間發現牛隻異狀，把握治療的黃金時間，就能減少牧場經濟損失及傳播疫情的發生。

▲台南市動保處呼籲防範牛流行熱，要打疫苗及捕蚊措施不能少。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市動防處統計，台南市2018年度並無牛流行熱疫情發生，2018年度輔導養牛戶39642頭次牛隻完成疫苗注射，注射率90％，掛燈捕蚊戶數亦已達89％，動保處將持續輔導養牛戶完成牛流行熱疫苗補強工作及相關防疫事項，而台南市已完成第1劑牛流行熱疫苗注射率近6成，還未完成牛隻疫苗補強之農戶應盡速完成，避免疫情發生造成經濟損失及維護產業之健全發產。

養牛戶如發現牛隻有高燒、流涎、跛腳、關節腫脹疼痛、泌乳劇減等牛流行熱症狀，應儘速請專業草食動物獸醫師為患病牛隻治療並儘速通報動保處，台南市動保處會立即派員提供必要資源及協助，以避免產業發生重大損失及造成傳染病傳播。

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關鍵字：牛流行熱,動保處,疫苗,捕蚊

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