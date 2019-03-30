好朋友野餐日讓女孩美美der！3大攤位「好拍更好拿」限定好禮美力助攻

▲「2019好朋友野餐日」今天（3/30）在大直美堤河濱公園熱鬧登場，太陽助攻、天氣大好，吸引超多女孩前來野餐打卡拍美照！（圖／記者屠惠剛、李毓康攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

想揪姐妹或心儀對象出門野餐，卻擔心春天後母心、動不動就出太陽又下雨，搞得自己大脫妝、好狼狽嗎？來到ETtoday好朋友野餐日就不用擔心囉！今天（3/30）在大直美堤河濱公園登場的野餐日，不只有吃吃喝喝的攤位，和超有質感、超好敗的手作市集，愛美的女孩更不能錯過其中3大攤位，幫你裡裡外外都照顧到，往後就能清爽美麗參加每一場好朋友野餐日！

想在野餐日的時候，噴灑最近新入手的名牌小香，在曖昧對象面前留下深刻好印象？別傻了！如今天然系當道，舉手投足間透出天然清香的自然女孩，最讓男生一聞傾心。近期「Biore」全新推出的茉莉雨鼠尾草香，主打零添加、無防腐劑、無色素，除了洗淨女孩嬌嫩的肌膚，更要帶來全面呵護。

▲現場試聞Biore最新茉莉與鼠尾草香沐浴乳，讓不少女孩一試愛上。

野餐日現場備受矚目的攤位之一，就是Biore的網美攤車！被花草圍繞的可愛小車，讓路過的女生都直呼超美～，現場只要進行聞香體驗，再和花園攤車拍下自然美照，再公開上傳到FB或IG，並hashtag「# Biore茉莉與鼠尾草香」，和網友分享你美麗野餐的模樣，就能免費獲得Biore和香草茶品牌草本茶集聯名推出的限定「果漾鼠尾草茶包」，就讓清爽茶香和Biore淨嫩沐浴乳，讓身心靈都得到最自然平衡的放鬆感。

▲和超美攤車合照，就能拿到限定茶包！

手指經濟正夯，女孩們最喜歡瀏覽網路商城，動動手指就把保養美妝買回家。最近推出「買燕窩、抽現金200萬」活動，而在網路上討論度爆表的「時尚美人購物商城」，也帶來限量燕窩禮盒來到市集，讓女孩養顏一夏！

▲滋補養顏的燕窩竟然也來到野餐日現場！

現場掃描QRcode、到時尚美人購物商城粉絲團按讚並分享，還可以獲得獨家好禮，包括持續在商城熱銷的「俏妃竹纖維衛生棉」、「天健生技養身洋薊茶包」、「Allegrini艾格尼髮膚清潔露」、「Body Fantasies身體幻想-蜜桃戀人隨身噴霧」，想幫最近的自己挑選哪種舒緩身心的方式，就把它帶回家。

▲只要在現場按讚分享，就能免費拿到商城熱賣小物，就連男生也被吸引過來。

擁有一雙水汪汪的大眼，拍起照來特別可以在人群中脫穎而出！來自日本的美瞳專家「台灣實瞳」主打日拋型的16色時尚彩色放大片，和因應不同場合配戴的舒適透明片。讓不管女孩、男孩，都擁有讓人過目不忘的魅力雙眼！最近讓女孩們趨之若鶩的還有特別和精品美妝JILL STUART聯名推出的隱眼，擁有綠色、粉色和藍色3種款式，已在日本掀起熱賣。

▲色彩繽紛的隱眼、放大片，是許多愛美女孩出門必備的亮眼武器！

今天來到野餐日現場，只要在攤位前掃描QRcode並按讚分享、TAG一位好友，馬上就可以拿到日本限量的野餐墊、小方巾、購物袋、可愛小扇等超多精美贈品。擁有時尚隱眼或放大片，就算只搭配簡單妝容，還是能有一對明亮大眼，在野餐日人來人往的現場成為過目不忘的嬌點！





▲拿到精美好禮的民眾，對JILL STUART的隱眼也超有興趣。