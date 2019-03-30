　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

好朋友野餐日讓女孩美美der！3大攤位「好拍更好拿」限定好禮美力助攻

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼2019好朋友野餐日,現場人潮,野餐民眾。（圖／記者李毓康攝）

▲「2019好朋友野餐日」今天（3/30）在大直美堤河濱公園熱鬧登場，太陽助攻、天氣大好，吸引超多女孩前來野餐打卡拍美照！（圖／記者屠惠剛、李毓康攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

想揪姐妹或心儀對象出門野餐，卻擔心春天後母心、動不動就出太陽又下雨，搞得自己大脫妝、好狼狽嗎？來到ETtoday好朋友野餐日就不用擔心囉！今天（3/30）在大直美堤河濱公園登場的野餐日，不只有吃吃喝喝的攤位，和超有質感、超好敗的手作市集，愛美的女孩更不能錯過其中3大攤位，幫你裡裡外外都照顧到，往後就能清爽美麗參加每一場好朋友野餐日！

想在野餐日的時候，噴灑最近新入手的名牌小香，在曖昧對象面前留下深刻好印象？別傻了！如今天然系當道，舉手投足間透出天然清香的自然女孩，最讓男生一聞傾心。近期「Biore」全新推出的茉莉雨鼠尾草香，主打零添加、無防腐劑、無色素，除了洗淨女孩嬌嫩的肌膚，更要帶來全面呵護。

▲▼好朋友野餐日2019 Biore 時尚美人網 台灣實瞳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲現場試聞Biore最新茉莉與鼠尾草香沐浴乳，讓不少女孩一試愛上。

野餐日現場備受矚目的攤位之一，就是Biore的網美攤車！被花草圍繞的可愛小車，讓路過的女生都直呼超美～，現場只要進行聞香體驗，再和花園攤車拍下自然美照，再公開上傳到FB或IG，並hashtag「# Biore茉莉與鼠尾草香」，和網友分享你美麗野餐的模樣，就能免費獲得Biore和香草茶品牌草本茶集聯名推出的限定「果漾鼠尾草茶包」，就讓清爽茶香和Biore淨嫩沐浴乳，讓身心靈都得到最自然平衡的放鬆感。

▲▼好朋友野餐日2019 Biore 時尚美人網 台灣實瞳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼好朋友野餐日2019 Biore 時尚美人網 台灣實瞳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲和超美攤車合照，就能拿到限定茶包！

手指經濟正夯，女孩們最喜歡瀏覽網路商城，動動手指就把保養美妝買回家。最近推出「買燕窩、抽現金200萬」活動，而在網路上討論度爆表的「時尚美人購物商城」，也帶來限量燕窩禮盒來到市集，讓女孩養顏一夏！

▲▼好朋友野餐日2019 Biore 時尚美人網 台灣實瞳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼好朋友野餐日2019 Biore 時尚美人網 台灣實瞳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲滋補養顏的燕窩竟然也來到野餐日現場！

現場掃描QRcode、到時尚美人購物商城粉絲團按讚並分享，還可以獲得獨家好禮，包括持續在商城熱銷的「俏妃竹纖維衛生棉」、「天健生技養身洋薊茶包」、「Allegrini艾格尼髮膚清潔露」、「Body Fantasies身體幻想-蜜桃戀人隨身噴霧」，想幫最近的自己挑選哪種舒緩身心的方式，就把它帶回家。

▲▼好朋友野餐日2019 Biore 時尚美人網 台灣實瞳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲只要在現場按讚分享，就能免費拿到商城熱賣小物，就連男生也被吸引過來。

擁有一雙水汪汪的大眼，拍起照來特別可以在人群中脫穎而出！來自日本的美瞳專家「台灣實瞳」主打日拋型的16色時尚彩色放大片，和因應不同場合配戴的舒適透明片。讓不管女孩、男孩，都擁有讓人過目不忘的魅力雙眼！最近讓女孩們趨之若鶩的還有特別和精品美妝JILL STUART聯名推出的隱眼，擁有綠色、粉色和藍色3種款式，已在日本掀起熱賣。

▲▼好朋友野餐日2019 Biore 時尚美人網 台灣實瞳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲色彩繽紛的隱眼、放大片，是許多愛美女孩出門必備的亮眼武器！

今天來到野餐日現場，只要在攤位前掃描QRcode並按讚分享、TAG一位好友，馬上就可以拿到日本限量的野餐墊、小方巾、購物袋、可愛小扇等超多精美贈品。擁有時尚隱眼或放大片，就算只搭配簡單妝容，還是能有一對明亮大眼，在野餐日人來人往的現場成為過目不忘的嬌點！

▲▼好朋友野餐日2019 Biore 時尚美人網 台灣實瞳。（圖／記者屠惠剛攝）


▲▼好朋友野餐日2019 Biore 時尚美人網 台灣實瞳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲拿到精美好禮的民眾，對JILL STUART的隱眼也超有興趣。

ET快訊
Baby「高聳澎臉」爆再進化！無P近照網狂虧：蘋果肌快炸了
憑禮服認出腐屍是頭等艙貴族　鐵達尼號最後一艘救生艇影像曝光

關鍵字：2019好朋友野餐日,白日夢,東森,ETToday新聞雲,野餐,大直,美堤河濱公園,Biore,時尚美人購物商城,JILL STUART,台灣實瞳

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

暖陽助攻ETtoday好朋友野餐日登場！粉絲湧入聽「聲林」又吃又喝嗨到翻

面對心絲蟲別鐵齒！內外蟲蟲危機幫狗狗「一塊」解決

高雄黃立行上《博恩秀》！正向思考讓網友一夕力挺　刮鬍刀國際大牌搶邀合作

台灣「原創角色」前進國際授權展　超本土「茄芷袋」要外國人驚豔！

房事公開講！高雄同事不戰南北只戰機能 鋭揚捷仕堡羨煞購屋族！

網友心聲小七聽到了！ 超商土司經典口味霸氣登場　一鋪貨就搶光想吃動作要快

少女心大噴發　春季賞花懶人包一張圖秒懂 !

歧視掰掰！迪士尼小飛象也走「怪美風」

張景嵐深夜告白：有你真好　女神的脆弱只有「他」看得到！

貓咪也有心絲蟲危機？守護寶貝健康就差這道防線　定期預防消滅內外蟲害！

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

王力宏酒吧中突被Cue上台！　一開口震驚全場：天使般的嗓音

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

讓世界看見！高中生撲夏威夷參賽　小英霸氣承諾：得獎總統府等你們

千人ZUMBA趴各位跳起來！ 揪團作伙舞動全世界

《愛上觸不到的你》核彈級噴淚！　「寇弟」患罕見疾病超虐～

喝氣泡水補充膳食纖維　嚐鮮搶試飲短短1小時送出200瓶

寶礦力、王老吉暢快爽喝！「好朋友野餐日」人潮擠爆嗨翻

好朋友野餐日讓女孩美美der！3大攤位「好拍更好拿」限定好禮美力助攻

好康免費大放送拿到手軟　東森3大攤位野餐日人氣爆棚

身暢飲，心暢癮，野餐就是要喝這款氣泡飲！

名人私心愛牌House of Holland　蛇紋馬丁靴、標語上衣、顏色套裝打造最潮英式街頭風

黑糖珍奶竟變雪糕了！「謎樣外形」網一吃驚：珍珠Ｑ到炸

「50大剁手品牌」任選買2送1！屈臣氏會員獨享品牌加碼送

揪年輕人逗陣遶境！beanfun!結盟鎮瀾宮打造「媽祖趣遶境」

【廣編】在家也能丟包小孩　鍾欣凌賺到夫妻相處時光

「像拿逗貓棒逗韓粉」　王世堅：2020請韓國瑜別再殘忍

「老公你在哪裡？」88歲老嫗半夜出門尋夫　她忘記丈夫已死

小鮮肉穿女裝露四角褲了！陳妤調情怕刺到「重要部位」

報稅系列／要養對！申報扶養4大眉角一次懂　省稅不踩雷

日職／滾滾滾！王柏融第三打席又是滾地球　前2戰共6滾

家門口總踩到「黃金」　網PO柴柴照：「請主人拿出公德心」

花錢也不能當老大　塞爾提克禁爆粗口球迷進場2年

正妹爆乳秀長槍　美國少女狂拍「槍枝AV」成潮流

這！就是美女／可愛迷人的電眼甜心　張荷比曬美臀駕馭慵懶風

電子書vs.印刷書...親子共讀互動有差！過量3C讓孩子「腦萎縮」

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

「謎樣雪糕」網一吃驚：珍珠Ｑ到..

肯德基「花生熔岩雞腿堡」網激推

超商土司經典口味霸氣歸隊！

星巴克「限時4小時」買一送一！

博客來上架賣22世紀5大革命性..

這家全聯「業績爆棚」冠全台！

屈臣氏50大剁手品牌任選買2送..

星巴克「台灣限定石虎杯」萌翻！

郭雪芙手搖飲料討宋米秦歡心！

888元「燕窩禮盒」開賣　網友..

小7獨賣伊藤久右衛門抹茶拿鐵！

上市7天缺貨！潘婷「小綠瓶」引..

金城武代言御茶園　329廣告大..

更多熱門

相關新聞

ETtoday好朋友野餐日超嗨登場！

春天到了就是想野餐！ETtoday「2019好朋友野餐日」今(3/30)正式在大直美堤河濱公園登場，雖然3月的天氣很難捉摸，但好在一大早就有暖陽助攻，振奮廣大雲友們想玩、想拍照、想野餐的心情！

2019好朋友野餐日High爆！聲林之王7強全到齊

野餐就是要喝這款氣泡飲！

2019台灣房市論壇　一圓青年買房夢

買房4助力　建商、父母、自己、政府

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

伴娘車頭燈太亮　新人淪配角

奧迪正妹見酒測棒…下秒整根含住

小玉抱緊笑笑：從家人變情人！　曬出對戒超閃

他宣稱從2045年時空穿越！上節目測謊全過

深夜性侵學姐2次！他隔天裝沒事向女友求婚

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

以為兒子要找工作了...啃老男哄父母開心後上吊慘死

圍觀車禍　卡車撞人群18死

MAMAMOO講感言「女團狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

詐騙！免費送米奇貼圖轉發「#真的可以下載」

冰店2選1嗆韓　正常人都知道怎選

用路人注意！7交通新制4/1上路

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹淒厲哭喊

快訊／中壢娃娃車連環車禍1死1傷

更多

最夯影音

更多

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面