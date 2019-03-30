好聽好吃好逛又好玩！「2019好朋友野餐日」嗨翻人潮擠爆

▲2019好朋友野餐日人潮擠爆。（圖／ETtoday攝影中心攝）

消費中心／綜合報導

《ETtoday新聞雲》一年一度的好朋友野餐日，於今天3/30(六)盛大登場，現場有許多雲友們揪好友、帶著寶貝寵物一起前往大直美堤河濱公園參加，現場人潮擠爆，好不熱鬧呀！而這天除了有眾多大咖歌手表演和聲林之王人氣七強見面會外，還有萌寵市集、美容、健檢，以及好逛好買的各種市集等活動，讓大家盡情徜徉在春日陽光、草地、好音樂的絕美野餐情境中，好聽好吃好逛又好玩！

每年最夯、最大型的音樂野餐派對「好朋友野餐日」，全程參加不用錢，還有好禮可拿，被許多民眾列為一年一度絕對不能錯過的盛會。現場集結超過百家攤位，包含各種休閒品牌，包含家樂氏、可樂果、老媽拌麵、科學麵、小磨坊等，每個攤位除了有試吃、試用外，還有活動參加免費拿好禮，甚至現場購買商品能享有超級優惠價格，吸引民眾爭相體驗。

小磨坊為生活多點樂趣

就像家人一樣的小磨坊，不僅在廚房、餐桌出現，更是生活中的好朋友，帶給每個人簡單料理的快樂。堅持嚴選優質產地生產的天然香辛料，以最完整、最齊備的風味成為料理的小幫手，成就料理帶來的幸福滋味。

健康飲食是現代生活的基本訴求，小磨坊嚴選台灣紅蔥頭、蒜頭，精心萃取頂級原粒的「蔥風味油」、「蒜風味油」，融合純正芥花油，採用獨特低溫爆香機制，減少高溫對油脂的破壞，保留食材本身的甘甜與濃郁香氣。

「好朋友野餐日」當天小磨坊還準備了泰國原裝進口的椰漿料理，讓現場民眾試吃，受到好評。而且只要約好朋友到小磨坊攤位挑戰你的野餐料理，還有機會將小禮物帶回家。

可樂果「夢想加油車」讓你投個過癮！

可樂果夢想加油車活動在全台各地巡迴舉辦，而這天也來到「好朋友野餐日」，全場活動免費參加，活動設有「夢想加油投籃車」、「夢想加油太空盒」等最新潮打卡點。參加任一關卡皆可獲得可樂果派樣包。本次可樂果夢想加油投籃車採用三層式籃框，增加活動趣味性與互動度，並設有炫彩LED燈條，讓投籃活動更加繽紛。進球數量越多，則可獲得更多不同口味的可樂果。現場可看到一家大小、情侶、閨蜜、哥兒們一同前來共襄盛舉，氣氛超嗨！

老媽拌麵飄香讓你在家就吃到餐廳級好麵

「老媽拌麵」秉持回歸食材原味精神，每項產品採用天然食材製造，堅持不添加人工香料，為支持本土農產品，使用在地好食材不斷研發獨創口味，以做出「食物級食品」為品牌的核心價值，日曬關廟麵Q彈快熟不軟爛的特性，搭配精製醬包，只要4分鐘就能享受即食的美味，透過網路無國界傳播目前全球已開發多個販售通路，以讓華人市場都吃得到道地中華美食為願景，讓一碗簡單的拌麵，吃出美味、吃的健康，吃得到家鄉的味道。

而老媽拌麵這次也在「好朋友野餐日」擺攤，現場讓民眾免費試吃，吸引不少人搶著嘗鮮。另外，只要加入LINE@好友，並發送訂購完成截圖畫面，將於4/10抽出200元7-11商品卡。

▲Gail愛吃科學麵。

帶給許多人美好回憶的科學麵

記憶中，童年能夠擁有的零食並不多，除了消暑的雞蛋冰、讓人酸嘴的蜜餞，一包美味的科學麵，就可以在同伴間炫耀許久；打開包裝，熟悉的麵香味撲鼻而來，你可以選擇大口咬下，先品嚐最原始的麵塊香味，也可以選擇將麵塊壓碎，但不論是採用哪種吃法，最後將剩餘的碎麵加上重重的胡椒鹹味調料，就是吃科學麵的關鍵時刻，吃下這最後一口重味的碎麵，口中的幸福滋味久久不散。

家樂氏Special K讓你充滿活力

「家樂氏Special K」攤位今年也在「好朋友野餐日」現身！現場臉書搜尋家樂氏早餐趣按「讚」，就能搶先試吃新口味，包含「小熊維尼櫻花限定版』產品營養早餐、家樂氏Special K黑醋栗蘋果香脆麥米片、家樂氏Special K森林野莓 香脆麥米片等。另外，現場與場景拍照並上傳到指定頁面#Special K聰明吃還送限時限量家樂氏Special K創意料理。

今年度家樂氏也與迪士尼合作相當多款限定版包裝，每一款都會有不同的活動，而本次是由可愛擔當的小熊維尼作為活動主角！只要於各大量販通路購買任一包家樂氏小熊維尼櫻花限定版產品，就有機會抽小熊維尼美拍補光燈等多項好禮。