4萬人擠爆好朋友野餐日！線上直播超過300萬人次嗨翻



▲大家期待已久的「ETtoday好朋友野餐日」今（30）日在大直美堤河濱公園登場，現場人次超過4萬人。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者徐恩樂 ／台北報導



大家期待已久的「ETtoday好朋友野餐日」今（30）日在大直美堤河濱公園登場，活動從早上11點一路high到晚間7點結束，現場吸引超過4萬人次擠滿整片綠草地，許多人自備營帳帶著小孩與寵物，享受歡樂的溫馨時光。今年重頭戲邀請聲林之王人氣七強舉辦見面會，粉絲早上7點就來搶頭香，壓軸謝和弦、李千那等藝人輪番上陣演唱炒熱氣氛；另外有闖關任務送禮、寵物市集以及豐富有趣的文創攤位，陳設周邊的網美打卡區也讓民眾直呼拍得好過癮！不僅如此，台北市長柯文哲下午出席同樂，邀請大家一起共襄盛舉，感受台北難得的好天氣。





▲每年最夯、最大型的音樂野餐派對「2019好朋友野餐日」民眾用心準備餐點，一邊聽音樂一邊享受舒服的天氣。

▲民眾參加野餐日，完成「闖關趣」活動，就能一路過關斬將拿好禮。

▲▼ETtoday新聞雲打造夢幻打卡區，讓民眾拍好拍滿，享受當一日網美。





「ETtoday好朋友野餐日」引爆美堤河濱公園！重重闖關一路拿寶物

溫暖陽光加上徐徐微風，最棒的週末活動就是約著親朋好友在大草地上野餐，聽音樂、吃美食，聊聊天做白日夢。今年的好朋友野餐日更盛大，手作攤位乾燥花、手工皂、甜點烘焙等與料理美食應有盡有，入場免費好逛又好玩。像是連闖5個關卡的「闖關趣」民眾從服務台當作起點出發，下載「新聞雲」APP並加入會員，接著在每站特定點掃QRcode免費換贈品，只要完成每站的解鎖任務，最後就能再換一套限量環保吸管組，真的有吃有拿。

其中，寶礦力、草莓網兩大關卡在現場設計造型背板，除了「網美魂」上身大拍特拍，加入官方的粉絲團或LINE就能把運動飲料與草莓小熊餅乾帶回家；東森購物網同樣回饋大放送，現場按讚粉絲團馬上好禮3選一，如果想吃棉花糖或幫家裡長輩拿一盒優適活敏捷膠原錠、靚亮葉黃素都沒問題，加碼拍照打卡還能拿精美飲料提袋；如果想要成功闖關拿50枚東森幣，掃描ORcode就能免費入口袋，豐富簡單的小遊戲，讓民眾沿路過關斬將，宛如馬力歐拿寶物，滿載而歸的感受非常過癮。





▲▼ETtoday好朋友野餐日，只要完成闖關攤位的任務，掃描QRcode或按讚分享就可以拿到好禮；闖關終點還能獲贈限量環保吸管組。







▲ETtoday新聞雲打造夢幻浴缸球池打卡區。



另外，ETtoday新聞雲打造夢幻浴缸球池打卡區，白色浴缸安置在綠油油的草地，小朋友最愛繽紛的彩球，童趣融合浪漫的佈景，民眾紛紛排隊拍照留念，樂當一日網美。近年手作風潮夯！2019好朋友野餐日特別集結超過100家品牌，多家攤位設計DIY課程與遊戲互動，開放民眾體驗，如原本山、營多麵、可樂果等；年輕人熱衷的文創商品，如偶們、光和盆子、參樓研製、所W癡甜點、JAMMY等，現場設攤包羅萬象。





▲台北市長柯文哲(右2)與ETtoday新聞雲總經理陳安祥(左2)、觀傳局長劉奕霆(右1)與議員應曉薇合照。



ETtoday新聞雲主站、App及播吧，今天全程直播「2019好朋友野餐日」活動，讓未能來參加的民眾透過螢幕與現場民眾有一樣的感受，體驗Live音樂演唱震撼力，跟著一起High！台北市長柯文哲、台北市觀傳局長劉奕霆與市議員應曉薇於下午14：30分抵抵達現場與民眾同樂，柯P上台雖然短短幾分鐘，但仍引起鼓掌歡呼，讓民眾拍好拍滿，希望大家把握台北難得的好天氣，快樂享受野餐。



ETtoday新聞雲總經理陳安祥表示，第四年舉辦野餐日活動一直以來深受年輕朋友喜愛，他提到今年的新創舉就是多，「毛小孩多、攤位多、線上觀眾最多、攝影配備多。」活動現場出動11台攝影機全程直播，加上App、粉絲團與主網站全力衝刺，因此，今年創下在線上超過300萬觀看人數的佳績。

中午登場的活動是《聲林之王》選手見面會，李友廷、林孟辰、許莉潔、吳東翰、Gail、許維芳、林怡廷、鄭可強、嘪瑋鵬、凡雨禾、贊薇與馮玟璇一同出席，早在10點左右現場排隊人潮就已逼近500人，不少人特地從中南部趕來，人數遠遠超過名額限制的250人，親自準備禮物準備送給選手，第一位粉絲早在7點就已到場搶頭香；壓軸演唱由謝和弦、李千那接力，更引爆全場尖叫聲不斷。





身為寵物友善的企業公司，好朋友野餐日也規劃「萌寵市集」，贈送洗澡券6折、美容券5折、商品100元折價券，另外提供免費的修修臉美容、健康檢查服務外，同時進行居家衛教、口腔、耳道和肛門線的清潔教學，近10家知名寵物用品廠商的攤位，販售寵物飼料保健食品、消臭劑、寵物智能互動裝置、潔耳液、牽繩等用品，多家廠商也都會免費贈送試吃包。



《ETtoday新聞雲》全程由美女主播連線直播現場畫面，透過28個粉絲團，同步讓網友們一起感受零時差的野餐派對，今年統計直播線上接觸人數超過300萬人次！週末難得的涼爽天氣，在偌大的綠草皮，欣賞周邊美景還可騎腳踏車兜風，體驗都市裏最奢侈的生活時光。