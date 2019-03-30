影／綁架壽星！「100坪摩鐵內」烤肉慶生　網紅一家嗨翻：根本1秒到峇里島

網搜小組／綜合報導

YouTuber新勢力不斷崛起，近日相當受歡迎的「欸你這週要幹嘛」，經典作就是姊姊突然唱一句歌詞，讓妹妹在各種狀態下接歌，不做作的風格吸引許多粉絲。近日一群人為了慶祝室友生日，訂了超奢華100坪摩鐵，並綁架壽星「1秒到峇里島」烤肉，讓網友直呼，「好想跟你們出去玩」、「喜歡全家人的特輯」。

▲網紅直誇「根本1秒到峇里島」。（圖／《欸你這週要幹嘛》授權）

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「欸你這週要幹嘛」日前在YouTube頻道、粉絲專頁貼出影片《在摩鐵裡烤肉超猛》，文中表示，一行人從頭到尾都騙室友當天是一日來回台中，「殊不知早就計畫好幫她慶生一波」。接著忍不住大誇這次訂的摩鐵，「在網路查到在Motel裡面可以烤肉就二話不說訂下去」。

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▲KTV房相當寬敞。（圖／《欸你這週要幹嘛》授權）

仔細看看影片，寬敞空間和宛若度假風格的設計，讓一行人直誇「根本1秒到峇里島」，房間裡不僅有露天游泳池、KTV、半露天浴缸，甚至有提供烤肉區，摩鐵還會幫忙訂烤肉用品，整家人就在摩鐵中歡唱KTV、開吃烤肉。

▲房間裡還有烤肉台。（圖／《欸你這週要幹嘛》授權）

看完影片後，網友最驚艷的還是大姐的歌喉，「姐姐生完請立刻到聲林之王報到拜託」、「直接被大姐圈粉，通霄鄧紫棋4ni」、「原本因為妹妹圈粉訂閱頻道，後來愛上姊姊的優質影片，現在整個煞到大姐的高音」、「被懷孕耽誤的聲林之王」、「OMG你們家姊妹也太會唱了吧！立刻被大姐圈粉啦！」

其他人則紛紛留言，「真心推推姊夫，幫生火、幫夾娃娃、幫烤肉，優秀」、「這麼讚的頻道才12萬你敢信」、「真的好喜歡這種大家庭的感覺，好歡樂啊！真的很喜歡這種影片啊！」

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▼網友跪求姐姐生完「立刻到聲林之王報到」。（圖／《欸你這週要幹嘛》授權）