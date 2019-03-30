上男廁一蹲下！他驚見隔間板神秘小洞…對眼「40歲壯大叔」：在看我

▲斗六人文公園廁所隔間板上被戳洞。（圖／翻攝自斗六人文社交圈）

網搜小組／綜合報導

「人文公園廁所有偷窺狂！請注意！」一名女網友在臉書公開社團《斗六人文社交圈》貼出照片，文中表示，友人到斗六人文公園對面男廁，發現廁所隔間板都被戳洞，更意外發現一名40～50歲的男子疑似偷窺狂。事後，斗六派出所所長也留言，表示目前已修復廁所隔板，也會加強公園周邊巡邏。

女網友在文中表示，當時友人要使用男廁，發現廁所隔間板上都被戳了洞，他進廁間不久後，就有一個男子進了隔壁間廁所。友人本來不以為意，直到看了一下隔間上的洞，「發現隔壁的人也在看，四目相交之下，想說不要看人家上廁所，轉頭後再轉過去竟然發現對方還在看」。

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▲公廁疑似出現偷窺狂。（圖／翻攝自斗六人文社交圈）

原PO說，友人當時就走到外面等，發現對方也馬上走出來，「（對方）出來發現我朋友拿手機、準備要拍照的時候，就緊張快步地離開了現場」。友人接著曝光對方特徵，「年約40-50歲的男子，身材壯碩」，會在溜冰場附近假裝散步。原PO也解釋，友人當時「#為啥沒打他-因為對方很壯」、「#為啥沒罵他-因為第一次遇到」、「#為啥沒報警-因為沒有直接證據外加被對方跑了」。

據悉，該間廁所不僅男廁被戳洞，就連女廁的隔間板也遭殃，治安出現漏洞。不過貼文PO出後，斗六派出所所長馬上留言，「已請員警前往瞭解，並加強巡邏」；之後也更新狀態「有關環保運動公園廁所隔間板破損部份，經向管理單位反映後目前均已修復，本所亦會加強公園週邊巡邏，請大家安心」。

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