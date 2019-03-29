高中女熱情上門還問「有戴套嗎」　事後竟反悔告「砲友」性侵

▲女高中生與砲友啪啪後，竟反悔控訴對方性侵。示意圖與本案無關。（圖／免費圖庫Unsplash）

地方中心／新竹報導

侯姓男子與一名19歲蔡姓女高中生互為「砲友」關係，2018年2人曾2度在侯男家發生關係，期間蔡女還曾問他「為何要跟一個不喜歡的人做？」還發「有無戴保險套？」、「 內褲都是血」等訊息給侯男，但事後卻對對方提告性侵。檢方調查後發現，蔡女2度到侯男家，還主動傳訊息給對方，看不出有違反意願，因此將侯男以不起訴處分。

根據《蘋果日報》報導，蔡女2018年7月凌晨2時因酒醉意識模糊，便到侯男家中休息，不料侯男竟趁著她昏迷之際，對她性侵得逞。同年9月中旬，蔡女又再度前往侯男家，但清晨4時許，侯男竟強吻她，再度性侵得逞，而她事後不甘受辱，便傳訊像閨密訴苦，並在閨密鼓勵下報警並提告。

侯男到案後表示，自己雖然有與蔡女發生關係，但絕對是兩情相悅，矢口否認性侵對方。他表示，9月那一次，2人是邊親邊脫衣服，很自然的就發生關係，當時蔡女還開口問「「為何要跟一個不喜歡的人嘿咻？」但他沒有回答，而2次都是對方主動到他家，且他還在對方睡醒後開車送她去學校。

檢方事後勘驗2人的對話記錄，發現蔡女傳訊問「你有沒有帶（戴）套ㄚ」，侯男回答「我們又沒有做」，而蔡女又傳「那為什麼我起床內褲都是血」等訊息，認為雙方是否有發生關係是有疑問的，且案發當時蔡女並無受傷，也沒有告訴任何人，這一切都是她單一指訴，沒有其他證據佐證，因此將侯男以不起訴處分。

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