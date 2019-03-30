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傳吳敦義南下「特邀」韓國瑜　朱立倫：我覺得很好啊

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▲▼ 朱立倫、郝龍斌、周錫瑋、連勝文、蔣萬安共同出席「雲林時刻」地方創生特展開幕活動。（圖／記者林銘翰攝）

▲ 朱立倫出席「雲林時刻」地方創生特展開幕活動。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨2020總統大選黨內競爭激烈，近日傳出黨主席吳敦義率領黨籍立委一同南下高雄，與高雄市長韓國瑜討論「特邀」參選一事，前新北市長朱立倫30日聽聞後表示，「我覺得很好啊，不管是藍營立委或吳主席還是黨中央都應該清楚向韓市長表達黨中央的意思，讓韓市長清楚了解，一旦確定了就該全黨支持」。

朱立倫30日上午至華山文創園區參加「雲林時刻」地方創生特展開幕活動，黨內大咖包括國民黨副主席郝龍斌、前台北縣長周錫瑋、國民黨中央委員連勝文及國民黨立委蔣萬安也都到場，眼見黨內大咖齊聚，是否有感覺國民黨大團結？對此，朱立倫表示，面對2020大選國民黨團結都還不一定會贏，因此完全沒有對抗或分裂的本錢，2020不是為了國民黨贏，是為了幫台灣及中華民國贏。

另外，也傳出部分國民黨立委不滿黨內初選制度迄今仍不明確，質疑是否刻意藉此消耗朱立倫及亦表態參選的前立法院長王金平之戰力？朱立倫則回應，消耗每一位黨內的同志就是在消耗國民黨，現階段國民黨只有讓黨內每一位已表態的人變強，就像是一個球隊裡有好多位主力投手，每一位都要很強，雖然最後上場的只有一位，不過「大家都是團隊裡的一份子，要全力支持上場的這一位」。

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關鍵字：朱立倫,吳敦義,郝龍斌,周錫瑋,連勝文,蔣萬安,王金平,韓國瑜,國民黨,2020總統大選

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