有「吳韓會」沒有「吳朱會」？朱立倫：不需要特別舉行會面

▲朱立倫出席「雲林時刻」地方創生特展開幕活動。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨2020總統大選黨內競爭激烈，傳出黨主席吳敦義囑意推派高雄市長韓國瑜參選，「吳韓會」傳得沸沸揚揚，卻始終沒有「吳朱會」或「吳王會」之消息，是否有邊緣化前新北市長朱立倫或前立法院長王金平的意味？對此，朱立倫30日上午回應，自己跟吳敦義兩三週前才見面，認為彼此之間沒有需要再特別舉行什麼會面。

朱立倫30日上午至華山文創園區參加「雲林時刻」地方創生特展開幕活動，黨內大咖包括國民黨副主席郝龍斌、前台北縣長周錫瑋、國民黨中央委員連勝文及國民黨立委蔣萬安也齊聚到場。外傳有親朱人士曾勸進朱立倫放下此局，成全韓國瑜出線參選，朱立倫對此強調，他已經說過很多次了，自己與韓市長之間只有相互支持、共同合作，如果今天吳主席決定徵召韓國瑜，「我全力支持」。

有關「吳韓會」傳得沸沸揚揚，朱立倫解釋，他與吳敦義兩三個禮拜前才見過面，因此他覺得沒有需要再特別舉行什麼會面。朱立倫說，與主席之間的共識就是，黨中央如果決定徵召或特邀就大大方方，讓韓市長清楚知道這點，若是決定初選，就公平舉行初選，趕快按照初選辦法進行。

最後朱立倫也強調，若黨中央決定採用徵召，就應該早點訂案，讓事情單純化的落幕，不要再把事情複雜化，如此只會「拖延時間」。