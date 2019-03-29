「又要怪A柱」行人走斑馬線挨撞噴飛　網怒炸：是比龍柱粗？

▲行人走在斑馬線上遭撞飛，網友劈「又要怪A柱」。（圖／翻攝臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

突發中心／綜合報導

2月19日網球國手謝政鵬的女友下課步出學校時，在斑馬線上遭到右轉公車撞倒輾斃，然而，不到一個月的時間三重一名葉姓女子過馬路時，同樣遭到右轉公車撞上輾壓，送醫後不治。儘管已多次宣導，這樣的案件還是層出不窮，臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》就分享一段影片，同樣是行人走在斑馬線上被撞飛，所幸事後並無大礙，網友見狀紛紛留言「A柱表示：五告衰」、「台灣汽車的A柱都和廟宇的龍柱一樣粗」。

臉書《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》28日晚間PO出一段影片，並寫明斑馬線上有行人被撞飛。影片中可以看見，一名女子走在斑馬線上，而就當她走到馬路一半分隔島處時，一輛左轉的黑色轎車從後方直接撞上，女子當場被撞飛，所幸因車速不快，女子事後自行爬起，並無大礙。

▲黑色轎車左轉撞上走在斑馬線上的女子。（圖／翻攝臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

該影片一放上去立刻引來網友熱議，有網友痛批「又是台灣才有的A柱害的」、「最好以後三寶買車時都把A柱拆掉，或是換敞篷車，可以降低許多風險」、「駕駛又要怪A柱了，A柱擋到你他媽頭不會前後動嗎？」、「只要一出事，叫A柱就能搞定」。

▲女子遭到撞飛，所幸並無大礙。（圖／翻攝臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

【更多新聞】

►辦婚宴被要求改期！原因竟是「小姑要段考」 網憂心：以後日子不好過了

►影／新莊水泥封屍凶宅開價698萬求售 不到一天時間「已售出」