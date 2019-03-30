外婆離世緊抓衣襬！他n週後翻衣櫥　白衣攤開…「3包手尾錢」藏祝福：乖

▲原PO嬸嬸在衣櫥裡發現外婆要給孫子的手尾錢。（示意圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／綜合報導

在傳統習俗中，家中長輩瀕死前所遺留的物品，會為親人帶來福氣，其中金錢又稱「手尾錢」，有愛護子孫的含義。一名男網友在臉書《爆系故事館》貼文，說外婆過世要火葬那日，大家看完外婆最後一面、準備蓋棺時，殯葬人員發現外婆的雙手不知為何緊抓著衣服下擺，一群人便擲筊問「是不是不喜歡這件衣服？」

原PO說，當下怎麼問，得到的都不是衣服方面的問題，「眼看時間就要到了只能先跟外婆說聲對不起，然後送她離開」。後事處理完後，一群人就各自忙碌，過幾個禮拜後，才有人想起這件事，不過大家聚在一起、想半天還是想不出來到底外婆怎麼了。

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▲收到手尾錢後，原PO便好好地收著，當成對外婆的思念。（示意圖／翻攝自pixabay）

這時，原PO嬸嬸突然想到，既然外婆是緊抓衣服，是否可能和衣櫥有關，於是大家就到外婆房間檢查衣櫥。原PO表示，外婆在住院前有交代「不要動我的衣服」，所以衣櫥裡還放著她生前穿過的服裝，「一打開門就看到一件白色的衣服整齊的放在那」。

原PO嬸嬸把衣服拿出來放在床上，攤開衣服後，發現裡面有3包手尾錢，分別寫上家裡3位男孫的名字，「我們當場拿銅板出來擲筊問外婆，結果外婆就回應這是要給家裡三個男孫的」。原PO也說，紅包上除了有3人的名字之外，還有一個「乖」，似乎是外婆要留給他們的訊息。

回想過去後，原PO表示，「因為之前我們曾經有鬧不愉快的時候，外婆後來住院時因為插管關係無法說話，所以只能用這種方式來告訴我們3人，外婆還是疼愛我們的。」最後他也感性地說，「直到現在，寫著我名字的手尾錢，還放在我的衣櫥裡面，當成是我對外婆的思念」。

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