騎士過彎撞路邊自小客破相縫11針　事發地屋主看到車號驚呆

▲一名羅姓騎士疑似轉彎車速過快失控，直接撞上停在路邊自小客車，送醫後臉上縫了11針。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市中正二路上，16日中午左右發生一輛機車自撞事故，一名羅姓騎士（26歲）疑似轉彎時車速過快，不慎失控撞上停在路邊的小客車，騎士臉部撞破小客車後擋風玻璃，送醫後縫了11針；巧的是，事發地點屋主上星期才買了一台車，車號竟與這輛機車一模一樣。

▲騎士高速撞擊路旁轎車擋風玻璃，導致擋風玻璃被撞破一個大洞，騎士臉也縫了11針。（圖／記者黃孟珍翻攝）

頭份分局斗坪所長劉浩廷表示，當時羅姓騎士要從三灣到頭份找朋友，行經斗坪所附近一處大轉彎時，疑似下坡車速過快、超車不慎，失控直接撞上路旁轎車；發出巨大響，也把轎車後擋風玻璃撞破，臉上當場血流如注。經酒測後騎士沒有酒精反應。

頭份消防分隊到達現場後發現，騎士倒臥在騎樓間，臉上額頭及下巴處有撕裂傷，腿部有輕微擦傷，送醫縫了11針後，暫無大礙。

巧合的是，屋主趕回家時發現，自己上星期剛買了一輛中古車，這輛肇事的機車車牌竟與自己的車牌一樣，附近鄰居也嘖嘖稱奇。屋主說，如果不是自己剛好去找朋友，也許被撞的就是兩台一樣號碼的車了。

劉浩廷也呼籲民眾，三灣往頭份轉彎多，尤其這段又是下坡坡度大的地方，希望民眾行駛這段路時能減速慢行，減少意外的發生。

▲屋主剛買的轎車車牌，竟與肇事機車車牌一樣，直呼太誇張、太巧了。（圖／記者黃孟珍翻攝）