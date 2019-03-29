　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

海中巨鯊只剩半截！神秘咬痕滿布傷口　驚見旗魚尖喙直插頭部

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼鯊魚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲鯊魚是海中食物鏈的霸主，很少有其他更強大的獵食者對手。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

一名釣客在澳洲新南威爾斯海岸（New South Wales coast）附近的海域裡捕獲一隻「死去的鯊魚」，而這隻鯊魚並不完全，只留下巨大的「頭部」，身體已經被截斷，並在邊緣處發現密密麻麻的齒痕，推論可能被更大的鯊魚啃食，但仍不確定兇手是誰。

根據《每日郵報》報導，該名釣魚者傑森（Jason）將釣魚成果發布在臉書上，只見那隻尖吻鯖鯊（Shortfin mako shark）只剩下巨大的頭部，身體幾乎都已經被啃食乾淨，推估頭部重量約100公斤。這樣的「怪物」可以長到3.6公尺長、570公斤，也是鯊魚中最快的物種，在海中速度可達每小時74公里，很少成為獵物。

然而，驚人的不只是鯊魚之間的獵食故事，傑森表示，另一個令人嘖嘖稱奇的發現是，將這顆「鯊魚頭」剖開來看，藏有一隻旗魚的「喙」，顯然已經嵌入頭部多年，但鯊魚優異的自癒能力讓傷口周圍快速閉合，而且還不至於造成生命危險。

該張驚人照片也引起網友熱烈討論，有人認為可能是虎鯊的傑作，因為他曾看過一隻虎鯊咬了超過3公尺長的鯊魚一口。另一位網友仔細看完照片認為，從這隻鯊魚傷口周圍的密密麻麻的齒痕推論，兇手可能不只一個，但沒有進一步資料證明是什麼殺死了牠。

ET快訊
快訊／嘉義補習班車撞耕耘機！司機臟器外露亡　1死3傷女學生昏
快訊／大片雨帶夜襲！鋒面「強對流」來了　北台防瞬間炸雨
爆出性侵一女！SS501金亨俊說話了　「協議後發生性關係」

關鍵字：尖吻鯖鯊,Shortfin mako shark,旗魚,,紐澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

海中巨鯊只剩半截！神秘咬痕滿布傷口　驚見旗魚尖喙直插頭部

超強狂風吹來！勇男5秒跟遮陽傘一起飛天4公尺　神扯片曝光

工程師告前老闆是連環放屁男　放屁霸凌他一天5、6次！

就怕取菜市場名！　日本新天皇年號選字規範多

把朋友推落橋折斷6根肋骨　19歲惡女僅拘役兩天！

丈夫主動捐腎　寫在5年手帳竟是「死亡筆記本」

53歲兒每天等餵飯！日本繭居族達61萬人　老母淚：我要保護到幾時

北京對美妥協！美媒：中擬開放雲端市場　外企傳落腳貴陽

不敵蘋果、三星！SONY智慧型手機連年虧損　將大裁2000員工

衣航空難調查報告出爐　「防失速系統壓機頭往下」送157人命

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

小孩可以認始源當乾爹～　陳意涵笑：我就不用工作惹

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

海中巨鯊只剩半截！神秘咬痕滿布傷口　驚見旗魚尖喙直插頭部

超強狂風吹來！勇男5秒跟遮陽傘一起飛天4公尺　神扯片曝光

工程師告前老闆是連環放屁男　放屁霸凌他一天5、6次！

就怕取菜市場名！　日本新天皇年號選字規範多

把朋友推落橋折斷6根肋骨　19歲惡女僅拘役兩天！

丈夫主動捐腎　寫在5年手帳竟是「死亡筆記本」

53歲兒每天等餵飯！日本繭居族達61萬人　老母淚：我要保護到幾時

北京對美妥協！美媒：中擬開放雲端市場　外企傳落腳貴陽

不敵蘋果、三星！SONY智慧型手機連年虧損　將大裁2000員工

衣航空難調查報告出爐　「防失速系統壓機頭往下」送157人命

星培曬黑白Kiss照「我爺爺奶奶」 　網抓包放閃舉動：相機出賣了你

不銹鋼大廠千興公司非法掩埋廢棄物20年　南檢起訴求處重刑重罰

兒童連假就來這！粉紅豬小妹、水豚君展、童玩繽紛樂園好拍又好玩

真厲害！　全國資源回收考核台南連續9年獲獎

明星狗機場走失！　3天後和主人重逢相擁...畫面超溫馨

想要氣質UPUP女孩看過來！超美顯白的「裸色系指甲」3選

中職／萬幸沒骨折！李振昌拇指瘀血到醫院檢查

家裡主子失眠嗎？　超神奇《貓迷搖籃曲》讓毛小孩聽了秒睡

快訊／嘉義補習班接送車撞耕耘機！司機臟器外露身亡　1死3傷女學生昏迷

中職／知念廣彌首勝到手　感謝老婆一路陪伴

國際熱門新聞

圍觀車禍　卡車撞人群18死

嫩妻做愛後暴斃　夫遭告身藏巨雕

飛機降錯目的地！　妹子竟爽到臉..

餵鯨頭鸛狂搖頭　網笑：難怪會絕..

2巨無霸船爆相撞！船身切出大裂..

女師PO照被解雇　校長：勾引誰..

照片拍到傳奇槍手　暴增到500..

5女師生遊迦納　遭2男拿槍逼輪..

水龍頭現白芝麻大軍　讓她起雞母..

撒旦妹找男友重口味床戰　完事剁..

2個子宮都受孕　剛生完26天又..

18歲正妹高空跳傘慶生　直接摔..

為見早產弟　13歲哥騎100k..

渣男性侵朋友2次　隔天還有臉求..

更多熱門

相關新聞

基督城追思　總理喊治癒極端主義

紐西蘭15日槍擊恐攻事件迄今相隔2周，紐西蘭政府今（29日）舉辦全國追悼活動，在50名罹難者被一一唱名的時刻，在場數千人默哀致意。總理阿爾登（Jacinda Ardern）承諾，紐西蘭將會是「治癒」（cure）極端主義病毒的國家，而倖存者阿瑪德也同樣選擇和平這條路，強調極端主義要就此打住，且想要懷抱滿滿愛與關懷的心，期盼未來不要再有無辜性命喪生。

隔壁男掏鳥愛撫　地方媽媽超害怕

日服2粒維他命C　血糖降36%少飆升

紐西蘭3房宅　台幣86萬買得到

買到兩張同號碼彩券　他多贏5億

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

圍觀車禍　卡車撞人群18死

嫩妻做愛後暴斃　夫遭告身藏巨雕

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹淒厲哭喊

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友陪吃」

《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣

LINE新貼圖看不懂！8年級生崩潰：真的老了

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

以為兒子要找工作了...啃老男哄父母開心後上吊慘死

南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」性侵一女

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

用路人注意！7交通新制4/1上路

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

裸背妹求當假男友被秒拒　網：單身實力逆天了

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面