　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

失眠男長噁爛「壁癌舌」！1天狂灌6能量飲料　接吻連女友都嚇壞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲能量飲料示意圖。（圖／取自Pixabay）

▲能量飲料示意圖。（圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

許多事物都是適可而止就好，包括許多人每天不可或缺的咖啡因，澳洲一名教師就分享自己血淋淋的經歷，每當精神不濟時便會買能量飲品來喝，不知不覺養成依賴的習慣，一天至少都喝5、6罐。近日他終於發現大事不妙，在臉書上po出舌頭被嚴重腐蝕、脫皮的照片，相當怵目驚心。

據《每日郵報》報導，這位來自澳洲的教師丹（Dan Royals）日前在臉書社團「Get It Off Your Chest」分享自己舌頭被嚴重腐蝕的照片，從畫面上可以看到，丹的舌頭長出大小不一的水泡，有的甚至還脫皮，有如被灼傷一般，連跟女友接吻時，對方都差點被嚇暈，之所以會這樣，這是因為每天至少喝5到6罐能量飲品。

急忙就醫後，醫生告訴丹，因為能量飲料中的高糖分、化學物質維生素B、胺基酸造成舌頭持續承受太大的刺激，才會發生異變。丹也稱每天都定時刷牙，相當注重口腔衛生，雖然有吸菸的習慣，但確信造成舌頭被腐蝕的元兇絕對是能量飲品，在臉書發文就是要提醒大眾千萬別跟自己一樣，輕忽能量飲品的危險性。

此事件引起網友嘩然，許多人表示震驚，「以後不敢再喝能量飲料了！」但同時也有人質疑，過量飲用能量飲品固然是會損害身體，但其舌頭的狀況並非由能量飲品造成，「他也有高血壓嗎？如果沒有，能量飲品可能不是他的問題的根源。為甚麼只是舌頭，而不是臉頰、牙齦和喉嚨呢？」也有人認為，其舌頭的狀況應該是「地圖舌」（geographic tongue，又稱花剝苔、遊走性舌炎）。

事實上，咖啡因對許多人來說是每日必需品，若是沒有攝取，可能整天工作時都會精神不濟、難以專注，適量的攝取咖啡因可以幫助人們提神，但若是太過依賴、攝取過多，許多事物都是過猶不及的，可能就會導致健康亮紅燈。

據了解，高糖分、營養價值的食品，除了會對舌頭造成太大的壓力，世界衛生組織的一項研究也表明，牙齒蛀牙的原因就來自攝取過多高酸性和高糖分的食品，而能量飲料正符合這兩項標準，且能量飲料還會導致牙齒琺瑯質的剝落；另外，正常人喝酒時，也要避免咖啡因與酒精一起飲用，才不會引起「清醒的醉酒」。

ET快訊
Baby「高聳澎臉」爆再進化！無P近照網狂虧：蘋果肌快炸了
憑禮服認出腐屍是頭等艙貴族　鐵達尼號最後一艘救生艇影像曝光

關鍵字：舌頭,能量飲料,咖啡因,紐澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

正妹爆乳秀長槍　美國少女狂拍「槍枝AV」成潮流

失眠男長噁爛「壁癌舌」！1天狂灌6能量飲料　接吻連女友都嚇壞

10歲女孩在教室被打死？母痛訴霸凌　校方低調拒絕透露

沒有台灣！日本4/1發表新天皇元號　通知世界195「國家」

低溫中顫抖！街友路邊熟睡被員工潑冷水　麥當勞道歉了

Costco市值突破3兆！高CP值狂吸會員　背後有這項秘密武器

「我們被評分了！」　男同學傳「外貌排行榜」女高中生震撼反擊

幹細胞配對成功！萬人驗血救癌童奏效　母興奮喊：活命機率大增

英脫歐協議3度闖關失敗！梅伊下周PK議員方案：不通過就重組國會

德國延長武器禁令6個月！零件也不准…影響沙國48架戰鬥機4000億訂單

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

王力宏酒吧中突被Cue上台！　一開口震驚全場：天使般的嗓音

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

讓世界看見！高中生撲夏威夷參賽　小英霸氣承諾：得獎總統府等你們

千人ZUMBA趴各位跳起來！ 揪團作伙舞動全世界

《愛上觸不到的你》核彈級噴淚！　「寇弟」患罕見疾病超虐～

正妹爆乳秀長槍　美國少女狂拍「槍枝AV」成潮流

失眠男長噁爛「壁癌舌」！1天狂灌6能量飲料　接吻連女友都嚇壞

10歲女孩在教室被打死？母痛訴霸凌　校方低調拒絕透露

沒有台灣！日本4/1發表新天皇元號　通知世界195「國家」

低溫中顫抖！街友路邊熟睡被員工潑冷水　麥當勞道歉了

Costco市值突破3兆！高CP值狂吸會員　背後有這項秘密武器

「我們被評分了！」　男同學傳「外貌排行榜」女高中生震撼反擊

幹細胞配對成功！萬人驗血救癌童奏效　母興奮喊：活命機率大增

英脫歐協議3度闖關失敗！梅伊下周PK議員方案：不通過就重組國會

德國延長武器禁令6個月！零件也不准…影響沙國48架戰鬥機4000億訂單

「像拿逗貓棒逗韓粉」　王世堅：2020請韓國瑜別再殘忍

「老公你在哪裡？」88歲老嫗半夜出門尋夫　她忘記丈夫已死

小鮮肉穿女裝露四角褲了！陳妤調情怕刺到「重要部位」

報稅系列／要養對！申報扶養4大眉角一次懂　省稅不踩雷

日職／滾滾滾！王柏融第三打席又是滾地球　前2戰共6滾

家門口總踩到「黃金」　網PO柴柴照：「請主人拿出公德心」

花錢也不能當老大　塞爾提克禁爆粗口球迷進場2年

正妹爆乳秀長槍　美國少女狂拍「槍枝AV」成潮流

這！就是美女／可愛迷人的電眼甜心　張荷比曬美臀駕馭慵懶風

電子書vs.印刷書...親子共讀互動有差！過量3C讓孩子「腦萎縮」

國際熱門新聞

他宣稱從2045年時空穿越！上..

深夜性侵學姐2次！他隔天裝沒事..

圍觀車禍　卡車撞人群18死

9歲童觸電　繼父搶救倒地雙亡

蘋果證實：AirPower「計..

惡魔父子殘忍射殺3黑熊母子影片..

撒旦妹找男友重口味床戰　完事剁..

嫩妻做愛後暴斃　夫遭告身藏巨雕

海中巨鯊只剩半截！疑遭神秘獵殺..

夫妻愛的掌聲後拔不出　痛到交疊..

海邊老出現加菲貓電話！30年謎..

美記者憂：2020年成末代民主..

他大峽谷拍照直接滑落　救援隊吊..

餵鯨頭鸛狂搖頭　網笑：難怪會絕..

更多熱門

相關新聞

海中巨鯊只剩半截！疑遭神秘獵殺者攻擊　傷口滿布咬痕

一名釣客在澳洲新南威爾斯海岸（New South Wales coast）附近的海域裡捕獲一隻「死去的鯊魚」，而這隻鯊魚並不完全，只留下巨大的「頭部」，身體已經被截斷，並在邊緣處發現密密麻麻的齒痕，推論可能被更大的鯊魚啃食，但仍不確定兇手是誰。

基督城追思　總理喊治癒極端主義

隔壁男掏鳥愛撫　地方媽媽超害怕

喝一杯奶茶＝吃11顆方糖

買到兩張同號碼彩券　他多贏5億

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

伴娘車頭燈太亮　新人淪配角

奧迪正妹見酒測棒…下秒整根含住

小玉抱緊笑笑：從家人變情人！　曬出對戒超閃

他宣稱從2045年時空穿越！上節目測謊全過

深夜性侵學姐2次！他隔天裝沒事向女友求婚

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

以為兒子要找工作了...啃老男哄父母開心後上吊慘死

圍觀車禍　卡車撞人群18死

MAMAMOO講感言「女團狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

詐騙！免費送米奇貼圖轉發「#真的可以下載」

冰店2選1嗆韓　正常人都知道怎選

用路人注意！7交通新制4/1上路

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹淒厲哭喊

快訊／中壢娃娃車連環車禍1死1傷

更多

最夯影音

更多

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面