失眠男長噁爛「壁癌舌」！1天狂灌6能量飲料　接吻連女友都嚇壞

▲能量飲料示意圖。(圖/取自Pixabay)

國際中心/綜合報導

許多事物都是適可而止就好,包括許多人每天不可或缺的咖啡因,澳洲一名教師就分享自己血淋淋的經歷,每當精神不濟時便會買能量飲品來喝,不知不覺養成依賴的習慣,一天至少都喝5、6罐。近日他終於發現大事不妙,在臉書上po出舌頭被嚴重腐蝕、脫皮的照片,相當怵目驚心。

據《每日郵報》報導,這位來自澳洲的教師丹(Dan Royals)日前在臉書社團「Get It Off Your Chest」分享自己舌頭被嚴重腐蝕的照片,從畫面上可以看到,丹的舌頭長出大小不一的水泡,有的甚至還脫皮,有如被灼傷一般,連跟女友接吻時,對方都差點被嚇暈,之所以會這樣,這是因為每天至少喝5到6罐能量飲品。

Bloke’s tongue DESTROYED by energy drink habit https://t.co/IXJGhXt4an pic.twitter.com/fkOTShSOUC — Daily Star (@Daily_Star) March 28, 2019

急忙就醫後,醫生告訴丹,因為能量飲料中的高糖分、化學物質維生素B、胺基酸造成舌頭持續承受太大的刺激,才會發生異變。丹也稱每天都定時刷牙,相當注重口腔衛生,雖然有吸菸的習慣,但確信造成舌頭被腐蝕的元兇絕對是能量飲品,在臉書發文就是要提醒大眾千萬別跟自己一樣,輕忽能量飲品的危險性。

此事件引起網友嘩然,許多人表示震驚,「以後不敢再喝能量飲料了!」但同時也有人質疑,過量飲用能量飲品固然是會損害身體,但其舌頭的狀況並非由能量飲品造成,「他也有高血壓嗎?如果沒有,能量飲品可能不是他的問題的根源。為甚麼只是舌頭,而不是臉頰、牙齦和喉嚨呢?」也有人認為,其舌頭的狀況應該是「地圖舌」(geographic tongue,又稱花剝苔、遊走性舌炎)。

事實上,咖啡因對許多人來說是每日必需品,若是沒有攝取,可能整天工作時都會精神不濟、難以專注,適量的攝取咖啡因可以幫助人們提神,但若是太過依賴、攝取過多,許多事物都是過猶不及的,可能就會導致健康亮紅燈。

據了解,高糖分、營養價值的食品,除了會對舌頭造成太大的壓力,世界衛生組織的一項研究也表明,牙齒蛀牙的原因就來自攝取過多高酸性和高糖分的食品,而能量飲料正符合這兩項標準,且能量飲料還會導致牙齒琺瑯質的剝落;另外,正常人喝酒時,也要避免咖啡因與酒精一起飲用,才不會引起「清醒的醉酒」。