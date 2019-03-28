香奈兒COCO晶亮水唇膏、蘭蔻激光煥氣墊粉餅　2019母親節檔期第一波曝光

瀏覽、購賣美妝品是現代女性的生活確幸，這篇就從滿足這樣的慾望開始，一次蒐羅這段期間、讓人生火的美妝新品們，價格細節一一解析、讓女孩看完一篇就一次知道最新的下手目標，只是V編提醒大家，小心看完會有副作用、讓錢包不小心打開太多。女孩們、準備好了嗎?



香奈兒COCO晶亮水唇膏 NTD1,280 全系列30色 (3月15號上市)

小香上半年最重量級的唇彩新品非這系列莫屬，黑色管身承載著水感滋潤膏體，比一般市面上的水亮唇膏色彩粒子濃度高出30%，希望讓任何年齡、妝容技巧初階到高階的女孩都能享受飽和、長效滋潤的妝感。27個色調、3個Top Coat，以下就幫大家列出需要鎖定的色號。

主打色#90 日光，濃豔的玫瑰木色，任何膚色擦起來都顯白好看。

#90實擦

#52 隨興，珠光蜜桃是相當優雅的裸色調，且是限量推出，賣完就沒有了。#56 瞬間、抹在手上像咖啡牛奶，塗在嘴上則展現氣質滿分的裸棕色調，是都會女性打造時髦俐落妝容的利器。

#70態度，璀璨酒紅色，是亞洲膚色相當討喜的鮮紅色調。最後則是TOP COAT#200 光采，透明金色可疊擦於所有唇膏之上，增加妝感的水感亮澤。

蘭蔻LANCOME 激光煥白雙效氣墊粉餅-水亮版 / 14.3g / 建議售價NT$1,750

典雅的白玫瑰外盒，打開是超特別的雙槽設計，一邊是激光煥白氣墊粉餅，另一邊則是絲滑奶油質地遮瑕膏，這次的粉底成份除了有「高山雪絨花萃取精華」能強化肌膚防禦層，預防老化。同時「酵母萃取物」及「亞麻籽油」能激活肌底，緊緻肌膚輪廓線條。遮瑕膏的奶油質地延展性極佳，具校色飾底、遮瑕柔膚功能，還可局部提亮T字與雙頰，讓肌膚呈現水亮澎潤感。

搭配的「水滴型雙效氣墊粉撲」，絨毛材質水滴尖端，抓粉力更佳、適合沾取遮瑕膏；圓弧形超微氣孔端能沾取氣墊粉餅，均勻地為肌膚輕拍上妝、瞬間注光。三款專為亞洲女性量身訂製的色號，滿足您不同的白皙明亮膚色需求

PONY EFFECT 持久無瑕氣墊粉餅-粉紅梨花限定版NT $1,650 (3月6日 限量上市)

原本是金色外盒包裝，為了呼應春天的季節，特別推出超浪漫粉紅梨花外盒。氣墊中加入控油柔光微粒，能完美平衡肌膚的油水比例，特別適合夏天或爆油肌質使用，確保一整天不脫妝，也是目前品牌三款氣墊裡遮瑕度最佳的一款。

NYX 超持久不斷電特霧遮瑕棒 NT$360/全24色 (3月1日上市)

擁有高達 24 款色選，不管是要遮痘疤、黑眼圈或黯沉，都能選到適合的色調。滑順又好推的質地，亦可做為修容、打亮，身為持久系家族，這款遮瑕也能維持一整天不脫妝，夏日非常適合收入一支。

NYX 專業後台保養唇油 NT$280

富含甜杏仁油、玫瑰果及荷荷芭油配方，能滋養呵護雙唇，並帶有淡淡香草櫻花香氣。透藍色選，彷彿是獨角獸的夢幻色調，能修飾蠟黃暗沈的唇色，可單獨使用，亦可做為唇膏前保養打底。

YSL 2019百貨母親節檔期開打，超誘人滿額贈曝光！

春天腳步接近，母親節檔期即將開打，YSL曝光了第一波最吸睛滿額禮，首先是在日本曾經推出的「YSL時尚訂製唇彩收納架」，一推出大受好評，櫃上一個難求，台灣這次要到少少數量，做為12000元的滿額贈禮，搭配底妝四件組，鐵粉絕對不能錯過。第二個則是巴黎原裝進口的「YSL時尚訂製彩妝箱」裡面搭配香氛組合，是30000元的滿額贈。

BOBBI BROWN 母親節限定三款眼彩盤

為了迎接母親節的百貨活動，BOBBI BROWN特別向總部調來原本只在SEPHORA獨家販售的「限量10色眼彩盤」（特價2,700元），色調實用絕對是彩妝控搶購目標。另外兩盤則是高CP值的「紫豔光/緋紅光限量眼彩盤」，囊括今年大勢色選，以及實用的大地色系，特價1,450元。

※編輯：Jasmine.lee

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