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增量42％花生醬！肯德基「花生熔岩雞腿堡」網激推：好吃

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▲▼肯德基漢堡王 。（圖／業者提供）

▲肯德基推出全新「花生熔岩咔啦雞腿堡」，增量42%花生醬。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

肯德基去年5月上市的「花生培根咔啦雞腿堡」，受到不少網友喜愛。對此，業者今年再加碼推出升級版新品「花生熔岩咔啦雞腿堡」，強調增量42%花生醬，搭配香嫩蛋片及鬆厚薯餅，讓吃過的網友都大讚，「超好吃」、「喜歡！薯餅很搭」。

有網友在PTT上發問說，「最近看了很多版上推薦的文就去買一個吃吃看，但吃完的感覺沒有像版上的人那麼喜歡，只覺得是很複雜的味道，不是不好吃，其實吃起來覺得不錯，但味道真的很複雜，個人覺得還是原本的卡啦雞腿堡吃起來簡單暴力的好吃，大家比較偏好哪一種呢？」

對於該網友提問吸引不少網友回覆，其中有不少人都認為花生熔岩咔啦雞腿堡很好吃，「超好吃（前提要加醬）」、「夾一片薯餅吃起來超飽」、「吃完覺得很有飽足感」、「覺得好吃！而且我超愛吃薯餅，超喜歡這個組合」。不過，也有網友認為還好，「花生醬太甜超怪」、「有點貴」。

另外，漢堡王則自即日起與Uber Eats跨平台合作，讓消費者不必久等或出門購買，就能享用各種餐點，並到4月22日前還推出期間限定優惠，新用戶訂購漢堡王餐點滿129元，即可免費享6塊BK雞塊；以及所有用戶不限訂餐門檻即享3次免外送服務費。首波上線為大台北區域的14家門市，包含敦南、大湖、華納等。

▲▼肯德基漢堡王 。（圖／業者提供）

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關鍵字：肯德基,炸雞,花生熔岩咔啦雞腿堡,花生醬

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