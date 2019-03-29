美稱華為海底電纜有安全威脅　陸國防部斥：無中生有

▲美國想阻止華為鋪設海底電纜。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

大陸國防部新聞發言人吳謙28日說明，有關美國認為華為的海底電纜「構成威脅」一事，「關於美方一些人的猜測，依我看，要麼是無中生有、心懷叵測，要麼是杯弓蛇影、草木皆兵，體現的都是內心的焦慮與糾結。」

據了解，全球約有380條正在運作的海底電纜，這些光纜乘載95％的洲際語音與數據傳送，對許多國家而言是重要的經濟發展工具與資訊安全守衛。華為海洋網路公司近年來發展勢頭正盛，成立至今已開展約90個海底電纜項目；而華為佔有該公司51％的股份。

電信地理調研公司指出，2015到2020年間，華為海洋網路公司預計鋪設28條海底電纜，佔該時間內全球完工數量的四分之一。

▼海底電纜鋪設示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自GOOGLE）

美國與其盟國日前對此表示擔憂，認為這些海底電纜會增加被「監聽」的風險，「華為的介入可能增加中國進行這類活動的機會」。對此，華為海洋網路公司表示，願意將所使用的硬體設備與網路軟體交予「任何」安全專家與政府部門進行風險評估。

美國從2012年開始試圖禁止華為參與電信建設，項目包含鋪設海底電纜，澳大利亞與日本也相繼加入禁止行列，卻沒能阻止華為海洋網路公司與巴布新幾內亞簽訂海底電纜工程合約。