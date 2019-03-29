貿易爭端掀WTO改革　周小川：分歧還很大

▲前中國人民銀行行長、博鰲亞洲論壇副理事長周小川。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／海南博鰲報導

隨保護主義抬頭、中美貿易爭端爆發，國際間掀起世貿組織WTO改革聲浪，也在博鰲亞洲論壇2019年年會期間成為重點議題，對此前中國人民銀行行長周小川坦言，某些領域可能容易達成共識，但「有一些距離還非常大」，未來可能發生世界上有好幾個「自由貿易圈」一併存在的結果。



博鰲亞洲論壇2019年年會在海南召開，29日下午閉幕前，周小川以論壇副理事長身分接受媒體採訪。他指出，近期大家都有一種感覺，WTO的改革方案呼之欲出，但容有可能存在一些分歧，譬如若只有一、兩個方案，「大多數國家接受，少部分接受」的話，應如何處置。

▲世界貿易組織（WTO）的瑞士日內瓦總部。（圖／路透社）

周小川認為，現階段全球的分歧還很大，若無法達成全球性的共識，可能出現另外一種局面，譬如「某些區域搞一個自由貿易圈，另一個區域在搞一個」。在此之下，雖貿易圈之間彼此也可能達成共識、互相融合，但會是一個相當久的過程。

提及大陸金融業的改革開放水平，周小川也談言，「各個產業全面比較來看，中國金融業對外開放的程度確實還不是太高」。雖然開放很早，但1990年代末期遇到亞洲金融風暴，而後續中方2001年正式加入WTO。

但他也提到，金融是一種競爭性的服務業，透過競爭、引入競爭，對於改進服務、促進實體經濟都是有益的，因此他認為「該放開的都放開，比如在公司債券市場等」，按比例來講，並不會因此讓國內機構生存困難。



對於人民幣匯率走向，周小川表示，2003年中方明確實行有管理的浮動匯率制度，「但是大家也知道，資本市場是比較錯縱複雜的」，加以在過程中遇到亞洲金融風暴、全球金融危機，「在這種情況下，可能這條道路不是平坦的，是曲折的，但是總的來講是朝著這個方向走的」。

因此周小川認為，在克服這兩輪危機後，未來人民幣的匯率機制將更加市場化、更加符合國際上認可的方式。他指出，靈活性的浮動匯率，對經濟平衡、市場資源配置也是有幫助的，指出未來中方還將在「一帶一路」中，更好的發揮中方在全球經濟、區域經濟中的作用。

▼周小川認為人民幣匯率機制會更加市場化。（圖／CFP）