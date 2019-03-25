警員退休前PO網暗指所長要銷單　所長提高求償50萬

▲曹姓所長不滿趙姓警員退休前PO文暗指他要求撤銷交通罰單，認為PO文內容不實，提民事侵權官司被法官駁回。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市已退休趙姓警員，認為曹姓所長「暗示」他撤銷交通罰單，退休前將事件PO上網，曹所長認為PO文內容不實，向法院提告民事損害賠償，法官調查認為，趙員誤解曹所長意思，PO文內容縱然讓曹員不悅，惟未構成有不法侵權行為，駁回請求，全案仍可上訴。

趙姓警員2016年2月間認為曹姓所長「暗示」他撤銷交通罰單，退休前將此事PO上台南市警局長專屬粉絲頁，所長看到後認為趙員PO文不實，憤向法院提告民事損害賠償告訴。

曹姓所長主張，2016年9月5日下午6時多及同日晚上9時多，趙員在臉書「阿仁局長室」PO兩篇文章，因為內容不實，被他好友與同事看到，也在LINE群組廣為轉傳，有同仁與長官安慰或質疑他，使他身心、名譽嚴重受創，他並沒有暗示要求趙員徹銷罰單。趙員在退休前對他挾怨報復，又無悔意與歉意，他提告求償50萬元。

趙員反駁說，他在「阿仁局長室」寫的都是事實，未惡意以不雅文字罵所長。法官傳喚陳姓警員做證，所長把違規通知單交給趙員時說：「是某分局長司機的親戚，可否處理一下，先告發讓對方拿去繳罰款」，但趙員聽到可否處理一下時，即截斷所長的話，回應說「開就開了，要處理什麼」。

法官認為，曹姓所長沒立即解釋是要趙員先開罰單，使趙員誤解是所長要他註銷罰單，導致趙員上網PO文質疑；所長未立即解釋與回應，造成趙員誤解、主觀臆測事件過程確信是事實，字詞縱然讓所長不悅，也難以構成有不法侵權行為，因此駁回求償請求。