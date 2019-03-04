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走斑馬線也怕「車子撞上來！」　他回台嚇傻：行人為何要禮讓？

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▲▼ 靠右走 ,行人,斑馬線 。（圖／記者張一中攝）

▲斑馬線能給行人什麼樣的保障？（圖／記者張一中攝）

記者胡順惠／採訪報導

近期接連發生「斑馬線殺人事件」，顯示道路設計可能出現問題。一名長年住在南美洲的台灣人向本網表示，想要降低事故發生率，不僅從工程面改善，像是將斑馬線內縮及欄杆設置，駕駛開車習慣也必須調整，在國外行人大於一切，但反觀台灣，卻是行人要禮讓汽車，「這不是很奇怪嗎？」

【延伸閱讀】台灣斑馬線藏「3大缺失設計」　學者籲快加強：道路會殺人

回台灣後，我過馬路時，會不時的回頭看來車，很怕駕駛直接撞上來。」長年居住國外的余姓民眾受訪時指，有時候也不是開車的人問題，就剛好好死不死被A柱擋到，再加上台灣駕駛人不習慣看到斑馬線就放慢，甚至是完全停下，其實在某些國家是有規定，遇到斑馬線，是要完全停下，而不是放慢滑行，這樣意外就會一直發生。

請繼續往下閱讀...

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,行人,保暖,禦寒,信義區,陰天,寒流,冷空氣。（圖／記者季相儒攝）

▲在台灣綠燈過馬路還是要先觀察左右來車。（圖／記者季相儒攝）

余男提出，台灣的斑馬線設計不良，國外很多會特別設計斑馬線內縮，就是為了避免駕駛人一轉彎，就要面對行人穿越馬路，不過這在台灣實行會有一點難度，因為行人需要改變習慣，必須要小繞一下才能過馬路，所以有些國家會在路口加裝欄杆去強制行人走斑馬線。

他憶述，之前在南美洲的智利工作，住在當地大概3年左右，過程中也常到其他國家旅行，發現台灣的交通有著很大的不同，最大差別就是斑馬線內縮、欄杆設置以及駕駛人的開車習慣。

余男建議，台灣現行的馬路設計都是直接直行，應該仿效國外將斑馬線內縮，才能改善汽車轉彎時直接面對行人。被問到國外的交通事故是否像台灣如此頻繁，他說，不像台灣那麼高，因為機車少很多，最重要是國外行人大於一切，但台灣反而是行人要讓汽車。

余男指出，在台灣，行人就算是綠燈能走也會害怕，為了保護自己都會停下來，但是國外的行人只要是斑馬線，在非紅燈狀況下，都會直接通過，希望有那麼一天，在台灣也能體會到，車子在遠方看到行人即放慢速度，最終完全停下來讓行人過馬路，這種默契與安心感。

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關鍵字：斑馬線,道路,設計

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