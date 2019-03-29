新北門牌之亂！設計師「專業3測試」分數超慘　搖頭喊：明識度也太差

▲新北市新式門牌以淺藍色為底。（圖／翻攝自粉專「我的新北市」）

網搜小組／綜合報導

新北市新款雙色門牌，預計2020年2月全數更換完畢，而顏色設計卻遭網友狂砲轟。UI設計師Akane Lee透過色彩檢驗網站，以專業角度去評判新配色，直言「當產品面向公眾、踏入公共設計領域時，就必須特別注意。」

新北市新式門牌底色為淺藍色，而門牌數字單號為紫色，雙號為橘色，這樣的改變被網友批評，顏色太雜、視覺上更難辨識，甚至有不少人吐槽「醜到爆」。

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▲AA、AAA為兩種無障礙等級，AAA標準較高。兩個等級又分成「大字」時色彩對比度分數、「小字」時色彩對比度分數。（圖／Akane Lee授權引用，粉專請點）

對此，Akane Lee以公共設計層面，進一步探討新北市的門牌選色，她認為，「寧可醜、不可以難用」，於是利用色彩檢測網站「Contrast-A」來測試，在色盲者眼中的顏色會是什麼樣子，是否通過WCAG 2.0（無障礙設計指引）。

Akane Lee用新北市政府提供的門牌圖，透過Photoshop汲色取得色碼，也許有一點誤差，但應該不會差太多。對於門牌底色和街道名稱，她表示，「在正常人的眼中，只有AA級的大字通過，另外3個標準不及格，別忘了門牌在遠處看字也是小不拉機的。」

▲門牌數字單號為紫色，雙號為橘色。（圖／Akane Lee授權引用）

而號碼底色和單號數字，Akane Lee解釋數據道，「雖然在綠色色盲和藍色色盲眼中可能較不清楚，卻是配色系統裡最明顯的一組了。可以的話當然希望能夠4個勾都勾上」，至於號碼底色和雙號數字，她吐槽忍不住，「開什麼玩笑！全部沒過，這配色想給誰看？明識度也太差！」

▲▼她利用色彩檢驗網站測試。（圖／Akane Lee授權引用）

Akane Lee說，「雖然無障礙跑分是網頁專用，但門牌在馬路上邊移動邊掃視的時候，字級小晃動大，也沒比邊走路邊滑手機清楚到哪去，總不可能貼到每個門牌前仔細觀察吧？」就她從網路公布的照片來看，只有3個字的街道名稱才勉強看到，再加上門牌材質反光，「總不能要求需要看門牌找地址的人，自己去查Google地圖導航吧？」

對於質疑聲浪，新北市政府表示，原設計者在新式門牌設計時選色為藍綠色，後來希望透過「底色是冷色系，數字要選暖色系來凸顯，所以選擇紫色、橘色」。最後底色的變動，是因為施作廠商考量門牌釘掛在戶外，長時間曝曬，與原設計者討論後決定微調顏色，絕無顏色的意識形態。

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