福島核廢料北漂白令海　無辜海豹驗出「身上帶有核反應」

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2011年所發生的311日本大地震引發福島核災，出現了大批的核廢料，除了汙染空氣之外，包括海洋汙染不僅破壞環境生態，也間接影響到人類的食衣住行。美國阿拉斯加大學科學家近日就表示，白令海峽發現了日本福島核電第一核電站的放射性核廢料，對漁民而言將會帶來一波新的衝擊，但最令人難過的是無辜的動物已經先驗出「輻射反應」。

根據日本《TIMES》報導，2018年於聖勞倫斯島（St. Lawrence Island）附近蒐集了部分的海水進行分析檢驗，發現出現了福島核災的廢棄物，其中包括放射性銫-137值明顯偏高，達到每立方公尺就有2.4貝克，高於災難前的平均值。如今阿拉斯加的白令海鎮的海洋公司發言人薛菲爾德（Gay Sheffield）表示，這是北部邊緣的羽流，很明顯已經這些核廢料已經漂流擴散。

▲福島核一廠。（圖／視覺中國）

此外，薛菲爾德也指出，雖然現在測得的指數相當低，對人體也還不會造成明顯的傷害，但是對於需要靠海生存的漁民而言，海洋生態已經明顯遭到汙染，很可能將會影響漁業的價格，甚至就連靠捕魚為食的民族也會受到影響。

最令科學家震驚的，包括在阿拉斯加的聖保羅島的海豹，化驗肌肉處之中也發現了微量的福島放射性反應，可見海洋生態已經漸近的受到影響，「而接下來很可能就是人類。」