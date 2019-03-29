東京迪士尼「米奇米妮遭換臉」　遊客近看崩潰：眼神空洞到發毛

▲東京迪士尼的米奇米妮換臉。（圖／翻攝自推特）
國際中心／綜合報導
在不少人的童年中，迪士尼都是扮演舉足輕重的角色，但最近有網友卻發現，到了東京迪士尼完的時候，在遊行嘉年華中的米奇和米妮臉蛋似乎有點怪怪的，說不上哪邊奇怪但卻和以前記憶中的有所落差。近日日本網友就在推特上比較，「新版的米奇」似乎多了一層濃濃的塑膠味。
最近東京迪士尼正為接下來的復活接活動準備，包括新的節目和表演，但卻有日本網友在推特上發文表示，「發現了米奇跟米妮臉有點不一樣，多年來大家看的跟現在的確實有很大的不同。」若不仔細看，可能無法發現，2018年的米奇、米妮其實眼睛是又大又圓，嘴巴也比較寬，微笑的嘴型呈現「三角形」。
みんなはどっちがいい❓— りく (@RIKU20031013) 2019年3月21日
舞浜顔がいいよ❗️(ニュールフェイス前)RT
ニューフェイスべつにいいじゃん❗️
いいね#ディズニー#ニューフェイス#ミッキー#ミニー pic.twitter.com/1HRL5IJ3Tq
而新版的米奇、米妮眼睛顯得較高，瞳孔也比較小；米妮本來又些許的妝感，但新版的米妮卻沒有化妝，也有一點酒窩。突如其來的改變造型，不僅讓觀光客說不上哪邊奇怪，對於日本人而言是有點難過的，日本網友難過表示，「新的臉看起來真的很嚇人，因為就是一個僵硬的表情，眼神看起來已經死了」、「看越久越覺得奇怪」
但也有網友提到，無論大家怎麼抱怨這些角色的造型改變，唯一不變的是大家對於迪士尼的熱愛還是相當大，也不會因此就讓人潮退減。推特上也有人貼出最早期的米奇、米妮，並告訴大家「永遠不要忘記他們，最原始的樣貌。
ニューフェイスで若い子達が衝撃受けてるけど顔が変わるのは今に始まったことじゃないし若い子が生まれる前のミッキーたちの顔はこれだからね(笑)これに比べたら新しい顔は可愛いよ。 #ミッキー #ニューフェイス pic.twitter.com/245WIBnMGU— いち花@DFFOO (@ICHIKA67_dffoo) 2019年3月26日