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東京迪士尼「米奇米妮遭換臉」　遊客近看崩潰：眼神空洞到發毛

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▲東京迪士尼的米奇米妮換臉。（圖／翻攝自推特）

▲東京迪士尼的米奇米妮換臉。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

在不少人的童年中，迪士尼都是扮演舉足輕重的角色，但最近有網友卻發現，到了東京迪士尼完的時候，在遊行嘉年華中的米奇和米妮臉蛋似乎有點怪怪的，說不上哪邊奇怪但卻和以前記憶中的有所落差。近日日本網友就在推特上比較，「新版的米奇」似乎多了一層濃濃的塑膠味。

最近東京迪士尼正為接下來的復活接活動準備，包括新的節目和表演，但卻有日本網友在推特上發文表示，「發現了米奇跟米妮臉有點不一樣，多年來大家看的跟現在的確實有很大的不同。」若不仔細看，可能無法發現，2018年的米奇、米妮其實眼睛是又大又圓，嘴巴也比較寬，微笑的嘴型呈現「三角形」。

而新版的米奇、米妮眼睛顯得較高，瞳孔也比較小；米妮本來又些許的妝感，但新版的米妮卻沒有化妝，也有一點酒窩。突如其來的改變造型，不僅讓觀光客說不上哪邊奇怪，對於日本人而言是有點難過的，日本網友難過表示，「新的臉看起來真的很嚇人，因為就是一個僵硬的表情，眼神看起來已經死了」、「看越久越覺得奇怪」

但也有網友提到，無論大家怎麼抱怨這些角色的造型改變，唯一不變的是大家對於迪士尼的熱愛還是相當大，也不會因此就讓人潮退減。推特上也有人貼出最早期的米奇、米妮，並告訴大家「永遠不要忘記他們，最原始的樣貌。

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關鍵字：迪士尼,米妮,米奇,東京迪士尼,人偶

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