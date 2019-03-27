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喝屍水8月！22歲男失蹤「漂浮蓄水池」　居民哭：水鹹鹹的啦～

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▲▼22歲男子泡蓄水池8個月。（圖／翻攝自馬來西亞中國報）

▲22歲男子泡蓄水池8個月。（圖／翻攝自馬來西亞中國報）

國際中心／綜合報導

一名馬來西亞老父親，8個月前心愛的兒子遲遲沒有返家，最後只好報警求救，沒想到兒子卻跟蒸發一樣，半點下落消息都沒有，直到本月24日當地警方接獲報案，指森州巴弄土展區一個蓄水池裡有一具男屍，經過打撈勘驗後，確定應該就是該名青年。對於已經喝屍水有半年多的居民，紛紛表示，「難怪最近的水有點奇怪的味道。」

根據馬來西亞《中國報》報導，清理該蓄水槽的水務公司人員，24日下午打開準備清洗，沒想到卻見到一具疑似屍體的物體在水面上漂移，打燈照看竟發現是一具男性屍體，立刻被報警處理。附近居民得知消息時也提到，「最近喝水、煮飯都覺得水有些怪怪的味道，但沒想到是因為有人死在裡面。」

此外，也有住在附近的網友得知蓄水池打撈出屍體，提到自己最近總覺得水的味道「有點鹹鹹的」。根據警方調查，死者為失蹤八個月的22歲男子莫哈末阿瑪，遺體打撈上來後已經腐爛到需要靠拼湊的方式組合，研判應該已經在蓄水池一段時間。

該蓄水池大約可容納80萬加侖的水，警方打撈遺體後，水務公司著手將剩下的水抽乾，底部仍還有些許的人骨，也一併帶回調查，大約影響將近上萬戶居民的飲用水，只能先暫停供水一段時間做清理消毒。

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關鍵字：馬來西亞,蓄水池,屍體,水塔

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