男子失蹤數月「屍變」！　雙眼被挖出「只剩窟窿」躺熊窩裡

▲棕熊示意圖。（圖／路透社／非當事熊）

國際中心／綜合報導

俄羅斯韃靼斯坦共和國（Tatarstan）一名男子在幾個月前失蹤，於近日被發現陳屍在一處熊窩裡，不過最令人害怕的是，男子的死相相當恐怖，儘管身上仍穿著外套和毛衣，但明顯看得出皮膚已經開始變的乾枯泛黃，眼球則是因不明原因消失，臉上有著兩的大大的黑色窟窿，看起來十分嚇人。

一般來說，棕熊不會主動攻擊人類，除非是在熊認為自身受到威脅的情況之下。根據外媒報導，該名受害男子在幾個月前於該國的Kukmor鎮上失蹤，直到近日屍體才被發現。

男子的屍體被發現時，仍穿著米色毛衣和冬季大衣，屍體則是變得跟木乃伊有點像，皮膚露出的部分已經開始乾枯變黃，而最令人驚恐的是，他的眼球已經被挖出，臉上出現大大的兩個窟窿，儘管照片被官方打上馬賽克，仍看的出來死相相當悽慘。

報導中指出，現在當地調查人員正在試圖確定男子的死因，以及確認殺掉他的兇手是否為一頭棕熊。俄國是世界上棕熊數量最多的國家，光是野生棕熊就被估計有10萬隻，牠們往往在10月到12月間開始冬眠，一直到3月或5月才會結束，該名男子應該是被當成儲藏的食物後遭到留下；不過當男子的屍體被拖出時，救援人員並未在巢穴中看到棕熊的蹤跡。