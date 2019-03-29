　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

批教育部漠視公投　幸福盟：「同志教育」根本是換湯不換藥

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼下一代幸福聯盟暨家長與關心兒少團體聯合記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲幸福盟反對國中小實施同志教育。（圖／記者徐斌慎攝）

記者崔至雲／台北報導

下一代幸福聯盟等團體今（29日）上午在教育部前抗議，嚴厲反對國中小實施同志教育，認為教育部忽視去年公投結果，將「同志教育」變成「性別認同、性傾向教育」只是換湯不換藥。針對教育部公告的「預告『性別平等教育法施行細則』第13條修正草案」之內容，幸福盟等團體表達嚴正抗議，並提出三大訴求。

請繼續往下閱讀...

幸福盟第一項訴求是，反對國中小實施同志議題（性傾向教育）及變性議題（性別認同），聯盟認為教育部公告草案總說明雖未出現「同志教育」文字，卻將同志教育的實質內涵，即「性別認同」、「性傾向」之文字加入到新的草案條文，換湯不換藥，這樣的舉動更是在踐踏708萬民眾對重大政策的複決權。

▲▼下一代幸福聯盟暨家長與關心兒少團體聯合記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲洪志和認為，教育部採用反對公投的同運團體意見，訂出施行細則修正案，簡直就是請鬼拿藥單。（圖／記者徐斌慎攝）

另外，幸福盟表示，反對教育部引用同運團體之修法版本，踐踏全民公投，他們認為，教育部仍然堅持徵詢反對公投11案、推動多元性別意識型態的同運團體之意見，顯然是對民主法治最大的輕蔑與漠視，更批教育部身為全國最高教育主管機關，卻帶頭示範對民主法治之藐視，實為全國學子最壞的榜樣。

最後，幸福盟指出，他們嚴厲反對教育部引用同運團體修法版本，甚至倉促上路，犧牲孩子身心健康，質疑教育部是否真的看重下一代的最大利益與促進兒童身心健康發展的重要。

▲▼下一代幸福聯盟暨家長與關心兒少團體聯合記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲立委沈智慧（左二）也到場伸援，並批政府對於實施同志教育是「逆向開車」。（圖／記者徐斌慎攝）

家長團體代表之一，高雄市家長聯盟總召洪志和表示，教育部採用反對公投的同運團體意見，訂出施行細則修正案，簡直就是請鬼拿藥單，結果只是欺騙大眾的把「同志教育」這4個字，換成細部的名詞解釋；把「標題改成做法」，「掩上前門，大開後門」，簡直就像是吳三桂引清兵入關，爾後化整為零的同志教育更是無限上綱。

幸福盟與家長團體最後也再次呼籲，請教育部遵守公投結果，反對國中小實施同志教育。

▲▼下一代幸福聯盟暨家長與關心兒少團體聯合記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲高雄市長聯盟認為，不適當的教材應退出校園。（圖／記者徐斌慎攝）

對此，教育部發聲明指出，教育部尊重全國性公民投票案第11案結果，為實現該公民投票案之內容，研擬性別平等教育法施行細則第13條修正草案並預告，參採該公投案理由書之內容，及依性別平等教育法規定，並納入性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育課程，以充實國民中小學性別平等教育之課程內涵。　

ET快訊
「沒看過這麼囂張的議長」　他擋韓國瑜專案報告98%網友認荒唐
周杰倫看到阿信求救文了！傻眼「飆出三字經」：怎麼不早說
韓國瑜「主動要求」2警抱大腿高舉他！怕人太多粉絲看不見

關鍵字：公投,幸福盟,同志教育

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

妹子揪夜唱！甜笑「假裝我男友」就請吃飯　古意男2句擊落...單身力神猛

宴客強碰小姑段考…婆婆要改期　新人怨「我是跟她結婚嗎」引論戰

女友必看！　網揭男生聚會到底在幹嘛？

「區間測速」來了！台61鹿港─伸港段抓超速　年底前上路

台中票選百大婚紗攝影景點　網友一致推薦：高美溼地

「我們挺辣的！」學生串聯挺小英連任：她有能力帶領台灣繼續拚

千人見證的「實力單身」！裸背妹丟直球「當一下假男友」被秒拒　網笑：這逆天了

催繳作業！家長護兒「開心就好」重砲教訓　結局更扯...班導心死了

影／老夫妻重回天母公園浪漫合照！「黑白→彩色」情牽52年

批教育部漠視公投　幸福盟：「同志教育」根本是換湯不換藥

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

小孩可以認始源當乾爹～　陳意涵笑：我就不用工作惹

妹子揪夜唱！甜笑「假裝我男友」就請吃飯　古意男2句擊落...單身力神猛

宴客強碰小姑段考…婆婆要改期　新人怨「我是跟她結婚嗎」引論戰

女友必看！　網揭男生聚會到底在幹嘛？

「區間測速」來了！台61鹿港─伸港段抓超速　年底前上路

台中票選百大婚紗攝影景點　網友一致推薦：高美溼地

「我們挺辣的！」學生串聯挺小英連任：她有能力帶領台灣繼續拚

千人見證的「實力單身」！裸背妹丟直球「當一下假男友」被秒拒　網笑：這逆天了

催繳作業！家長護兒「開心就好」重砲教訓　結局更扯...班導心死了

影／老夫妻重回天母公園浪漫合照！「黑白→彩色」情牽52年

批教育部漠視公投　幸福盟：「同志教育」根本是換湯不換藥

遭同學質疑！霸氣鸚鵡妹送哥哥到教室　媽笑：很好比康有放大

設高門檻！兩岸政治協商將比照修憲　國民黨：拚選舉

妹子揪夜唱！甜笑「假裝我男友」就請吃飯　古意男2句擊落...單身力神猛

聞天祥、唐綺陽降臨「金馬奇幻選片指南」　ETtoday獨家直播！

夢幻美人魚航行大海　16億打造探索夢號中午登台從基隆首航

莊佳佳泣訴跆協行政疏失　跆協指前朝交接問題

華為nova 4e台灣大獨賣　搭指定專案再送訂房折價券

爸睡前見「滿版汪汪床鋪」大傻眼　網虧：底下那是買給自己的？

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鍾驚喊：都看到了

陳佩琪告輸三立不再上訴　柯文哲：上一庭8萬蠻貴的

生活熱門新聞

即／忠明高中爆群聚感染！112..

睽違12年！台北直飛塞班島6月..

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸..

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友..

變天掉5℃！2波雨勢北台濕冷3..

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女..

好市多收納神物！網推爆：我家有..

周五起全台有雨3天探14度　清..

熱夏變濕冷冬！北台一夜高溫降7..

「肺炎」阿伯搭飛機！空姐近距離..

女大生「血染床單」暖男友騙老爸..

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像..

館長：你崇拜的運動明星都在用藥

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」..

更多熱門

相關新聞

兩岸政治協議設高門檻　「人民公投+國會同意」

行政院發言人Kolas Yotaka25日轉述行政院立法協調會報。其中《兩岸人民關係條例》修法，未來若簽署兩案政治協議需要經過國會同意跟人民公投，以強化政治議題協商，人民監督機制，法案將在本週行政院會通過後到立院審查。

怪怪的　柯P：同志議題不應公投

柯文哲自爆反同　丁守中：我當初表態那你呢？

反脫歐民眾擠爆倫敦要求二次公投

黃士修「重啟核四」公投合規定！呂秀蓮和平中立公投將辦聽證

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

LINE新貼圖看不懂！8年級生崩潰：真的老了

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

即／忠明高中爆群聚感染！112學生請假

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

洗衣機吃襪子是真的！她驚見襪子山傻眼

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

運將接送到滾上床　女歌手告性侵

妻門外聽床板撞牆聲　小三表妹也在場

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！原因嚇破膽

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

藥師情侶留學懷孕　竟吞32顆胃藥墮胎

球鞋吊牌沒拆　小賈斯汀被警察攔

BMW撞貨車爆炸　駕駛燒死

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面