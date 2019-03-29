批教育部漠視公投　幸福盟：「同志教育」根本是換湯不換藥

▲幸福盟反對國中小實施同志教育。（圖／記者徐斌慎攝）

記者崔至雲／台北報導

下一代幸福聯盟等團體今（29日）上午在教育部前抗議，嚴厲反對國中小實施同志教育，認為教育部忽視去年公投結果，將「同志教育」變成「性別認同、性傾向教育」只是換湯不換藥。針對教育部公告的「預告『性別平等教育法施行細則』第13條修正草案」之內容，幸福盟等團體表達嚴正抗議，並提出三大訴求。

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幸福盟第一項訴求是，反對國中小實施同志議題（性傾向教育）及變性議題（性別認同），聯盟認為教育部公告草案總說明雖未出現「同志教育」文字，卻將同志教育的實質內涵，即「性別認同」、「性傾向」之文字加入到新的草案條文，換湯不換藥，這樣的舉動更是在踐踏708萬民眾對重大政策的複決權。

▲洪志和認為，教育部採用反對公投的同運團體意見，訂出施行細則修正案，簡直就是請鬼拿藥單。（圖／記者徐斌慎攝）

另外，幸福盟表示，反對教育部引用同運團體之修法版本，踐踏全民公投，他們認為，教育部仍然堅持徵詢反對公投11案、推動多元性別意識型態的同運團體之意見，顯然是對民主法治最大的輕蔑與漠視，更批教育部身為全國最高教育主管機關，卻帶頭示範對民主法治之藐視，實為全國學子最壞的榜樣。

最後，幸福盟指出，他們嚴厲反對教育部引用同運團體修法版本，甚至倉促上路，犧牲孩子身心健康，質疑教育部是否真的看重下一代的最大利益與促進兒童身心健康發展的重要。

▲立委沈智慧（左二）也到場伸援，並批政府對於實施同志教育是「逆向開車」。（圖／記者徐斌慎攝）



家長團體代表之一，高雄市家長聯盟總召洪志和表示，教育部採用反對公投的同運團體意見，訂出施行細則修正案，簡直就是請鬼拿藥單，結果只是欺騙大眾的把「同志教育」這4個字，換成細部的名詞解釋；把「標題改成做法」，「掩上前門，大開後門」，簡直就像是吳三桂引清兵入關，爾後化整為零的同志教育更是無限上綱。

幸福盟與家長團體最後也再次呼籲，請教育部遵守公投結果，反對國中小實施同志教育。

▲高雄市長聯盟認為，不適當的教材應退出校園。（圖／記者徐斌慎攝）

對此，教育部發聲明指出，教育部尊重全國性公民投票案第11案結果，為實現該公民投票案之內容，研擬性別平等教育法施行細則第13條修正草案並預告，參採該公投案理由書之內容，及依性別平等教育法規定，並納入性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育課程，以充實國民中小學性別平等教育之課程內涵。