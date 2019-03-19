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黃士修「重啟核四」公投合規定！呂秀蓮和平中立公投將辦聽證

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▲呂秀蓮推動「台灣和平中立公投」。（圖／翻攝呂秀蓮臉書）

▲呂秀蓮推動「台灣和平中立公投」。（圖／翻攝呂秀蓮臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

中央選舉委員會19日召開委員會議，審議5項全國性公民投票提案，決議包含黃士修所提「您是否同意核四啟封商轉發電？」等2項公投提案合於規定，將函請戶政機關於15日內查對提案人；另外前副總統呂秀蓮所提之「你是否同意台灣應向國際宣布和平中立？」等3項公投提案將舉行聽證，釐清相關爭點。

中選會表示，高成炎所提「你是否同意『廢止核四計畫，其廠址作為再生能源（地熱、海洋能、太陽能等）發電、觀光、研究、博物館等用途』的政策」及黃士修所提「您是否同意核四啟封商轉發電？」等2項公投提案，經委員會議審議認定合於規定，將函請戶政機關查對提案人。

中選會說明，黃士修所提公投案與宋雲飛所提「您是否同意：核四啟用商轉發電？」公投案經委員會議認定為「同一事項」，而宋雲飛所提公投案於108年3月1日視為放棄連署，是以黃士修案之提案人名冊送交戶政機關查對時，將依公投法第12條第4項規定，就宋雲飛案之提案人予以刪除。

中選會進一步說明，依公投法第12條第4項規定，公民投票案依同條第2項或第10條第8項規定視為放棄連署者，自視為放棄連署之日起，原提案人於2年內不得就同一事項重行提出之。

除了兩項合乎規定之公投提案，中選會指出，另外三項公投經委員會議審議有舉行聽證必要。三項需釐清相關爭點之公投提案包括：廖彥朋所提「您是否同意，立法院應制定包含究責機制之核能減煤專法，使2030年以前達成核能發電比例不得低於燃煤發電？」；呂秀蓮所提「你是否同意台灣應向國際宣布和平中立？」；張靜「您是否同意有關司法改革人民參與刑事審判制度，應該採取以美式陪審團審判為藍本的陪審制，作為我國未來刑事訴訟立法原則之創制？」。

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關鍵字：公投,呂秀蓮,核四

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