簽署兩岸政治協議設高門檻　「人民公投+國會同意」

▲公投。（示意圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

行政院發言人Kolas Yotaka25日轉述行政院立法協調會報。由行政院副院長陳其邁、立法院黨團總召柯建民討論《兩岸人民關係條例》修法，未來若簽署兩案政治協議需要經過國會同意跟人民公投，以強化政治議題協商，人民監督機制，法案將在本週行政院會通過後到立院審查。

針對國民黨主席拋簽署兩岸和平協議，行政立法協調會報中討論《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案，涉及政治議題的協議，行政院應於協商開始90日前，向立法院提出協議締結計畫及憲政衝擊影響評估報告，而協議機關須把協議過程向立法院報告，或是立法院召集行政院報告，立法院也必須在審查前，就協議草案跟憲政衝擊進行聽證，才算完成協議草案程序。

這項協議需經過立法院四分之三立委出席、四分之三立委同意才算定案，最後行政院把這項版本，連同公民投票主文、理由書交由中選會，最後進行全國性公投，有效票須達到投票權人數過半，這個協議才算通過。

也就是說，未來兩岸簽署各項的政治性協議，除了國會通過之外，也必須經由台灣人民決定。公投通過之後，相關機關簽署換文，由總統公布施行。

由於本次協調會議法案眾多，因此有關居住證相關的條例來不及討論，因此本周行政院會不會排入居住證相關修正案，兩岸人民關係條例，有關政治議題協商條文，會排入本周院會進行討論，民進黨立院黨團幹事長管碧玲表示，力拚本會期盡速完成三讀。

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／ETtoday資料照）