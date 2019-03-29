上網買保險砍到67折　產險業廝殺萬元禮券炒熱抽獎

▲旺旺友聯產險統計保戶申請旅平險理賠，以前往歐洲及港澳大陸地區的狀況最多。（圖／記者李蕙璇繪製）

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記者李蕙璇／台北報導

產險公司競相加碼「網路投保」專區的行銷活動，旺旺友聯除了獨家提供67折保費，還推出找彩蛋折扣碼活動。新光產物推出限時加碼方案後，兆豐保險也宣布三重回饋禮，並強調家長也可上網幫「未滿7歲子女」買旅行險。

旺旺友聯網路投保平台今年成立滿2週年，即日起到6月30日前舉辦年中慶彩蛋活動，提供線上投保較優惠價格，並於年中慶彩蛋活動網頁找到彩蛋折扣碼，就可以享有汽機車強制險優惠最高350元，以及每個月抽出30名贈送王品餐券。而其長期熱銷住宅火險則獨家提供網路保戶最高67折優惠，旅平險＋不便險百萬保額4天166元起。

▼兆豐保險官網改版上線。（圖／兆豐保險提供）

兆豐保險表示，目前旅行不便保險針對班機延誤，提供延誤4小時以上，理賠金額最高8,000元的保障。保戶只要在投保時提供航班資料，就能透過區塊鏈技術比對航班資訊，一旦發生班機延誤或取消，兆豐便會主動發出理賠通知訊息，保戶只要依訊息內容上傳相關文件和匯款帳戶，即可完成線上理賠申請作業。

而今天起展開的回饋禮，第一重是於4月底前網路投保旅平險保費達800元以上或汽機車強制險，就有機會抽中「SOGO禮券10,000元」。第二重是6月底前網路投保旅平險保費達1,000元以上，享有「GoWiFi日韓3天免費抵用」。第三重是4月底前網路投保旅平險保費達1,000元以上且以兆豐銀行信用卡繳費，還可獲得「200元超商禮物卡」。

▼新光產物保險總公司。（圖／新光產險提供）

新光產物則是於去年12月下旬，一次把班機延誤理賠的時數，推升到逾時2小時起就理賠，領先其他產險公司的3~6小時理賠門檻。目前則是將給付的保險金額，再次升級，推出「限時加碼」強推旅遊平安險，以其中最常理賠的「班機延誤」一項，原本班機延誤理賠分為2小時、4小時及6小時以上，各理賠1,600、4,800及8,000元，今天起到6月底上網投保者，即可享升級版的2,000、6,000及10,000元，單次理賠最高1萬元。