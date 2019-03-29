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三軍演訓彈匣子彈沿路掉「民眾撿獲17發」　軍方：一切掌握中

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▲▼ 民眾在三軍聯訓基地撿到子彈與彈匣。（圖／翻攝照片）

▲民眾在三軍聯訓基地內道路撿到步槍子彈及彈匣，交還給軍方。（圖／翻攝照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東三軍聯訓基地進行為期5周的聯勇操演，操演期間，傳出有民眾在軍方進行實彈演習間開放通行時段時，撿到實彈、彈殼與彈匣，擔心流入市面，威脅治安，向軍方通報。

軍方表示，演練採取實彈攻擊，演練時官兵就已回報有類似事件發生，一切都在演訓單位掌控中，但由於演練時方便民眾進出，中間有開放民眾通行，民眾在這段期間通行撿到，就通報軍方，基於關心，引發誤會。

三軍聯訓基地連2周的的星期三、星期四早上8點到11點50分進行實彈演習，管制保力山、三台山、虎頭山及赤牛嶺的周邊道路約10平方公里，進行攻擊實彈射擊。期間，方便民眾進出，在早上9點到10點開通行。

民眾在進出時，於管制的訓場道路內撿到步槍子彈、彈殼與彈匣，擔心流入市面，向軍方通報並交還軍方，但質疑軍方演練措施不夠嚴謹，「下次會不會撿到槍枝？」

三軍聯訓基地政戰主任李欣洋上午表示，演習採取實彈射擊，一直在攻擊前進，在攻擊前進過程發現有子彈或彈匣遺落，都有事先回報，但因攻擊前進時如果回頭撿拾這些掉落子彈或彈匣，很容易發生危險，因此必須等待攻擊前進演練結束，在下午再清理演習場所，撿拾這些子彈或彈匣，沒想到被熱心民眾先撿走。

他說，訓場道路內均設置公告，提醒民眾在演訓期間勿撿拾在地上的彈殼，開放道路只是為了民眾進出，更不允許撿拾未爆彈，違者可依「槍砲彈藥管制條例」處罰，提醒民眾注意，不要觸法，甚至衍生危險。

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關鍵字：屏東,恆春,三軍聯訓基地,彈匣,子彈

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