張勇卸任浙江淘寶法定代表人＋董事長　由總裁蔣凡接任

▲淘寶現任法定代表人蔣凡（左）、阿里巴巴前CEO張勇（右）。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

根據大陸國家工商數據，浙江淘寶網絡有限公司法定代表人已於3月27日變更，前阿里巴巴集團董事長張勇卸任，由總裁蔣凡接任其職務。還有消息指出，張勇不只卸下法定代表人一職，同時也不在擔任董事長兼總經理。

▲浙江淘寶法定代表人蔣凡。（圖／CFP）

綜合陸媒報導，接任法定代理人的蔣凡，原為淘寶與天貓總裁，因成功使淘寶從PC轉戰移動端APP，在2017年年底出任淘寶總裁，在2019年3月又兼任天貓總裁。

▼大陸國家工商數據網頁顯示，淘寶法定代表人變更為蔣凡。（圖／大陸國家工商數據網頁）

除幫助淘寶從PC轉戰移動端APP，未來蔣凡將正面迎戰拼多多。在大陸電商業界經過低迷的2018年後，黃崢帶領拼多多在2018年新增激活了1.7億活躍買家，相比之下，蔣凡在淘寶巨大基數的背景下仍然取得1.2億新增活躍買家的成績，二者旗鼓相當，預計將會出現龍頭電商的角力戰。

▲張勇。（圖／CFP）

根據了解，2018年9月10日，阿里巴巴集團創始人馬雲發佈公開信，宣布自2019年9月10日起，將不再擔任阿里巴巴集團董事長，由現任阿里巴巴集團CEO張勇（人稱「逍遙子」）接任。

張勇曾是馬雲口中「不喜歡的上海人及職業經理人」，憑藉著創立天貓、雙11等全球最大購物節的成績，被評為「2018年最佳CEO」第一名，並主導阿里巴巴從PC進入移動經濟，優秀能力與業績讓他成為阿里巴巴主席接班人。馬雲曾說，「把接力火炬交給張勇和他的團隊，是我現在最應該做的最正確決定」。

但張勇接掌阿里巴巴才過半年，就已先後卸任阿里創投法人代表、董事長、淘寶法定代表人等，引發外界猜想。對於人事調動，阿里巴巴官方多次均回應，「這是再正常不過的公司管理動作」。

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