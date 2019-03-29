回應台美互動　大陸國防部：破壞一中原則「非常危險」

▲大陸國防部新聞發言人吳謙。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國防部28日記者會上，面對記者提問近來台美互動，發言人吳謙表示，台灣問題是中國的內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉，「我們願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」，並將，堅定維護台海地區和平穩定。

當天有記者提到，「台軍高層」現在正在美國訪問，美國可能會向台灣出售F-16V戰機，加之近期美國雙艦過航台灣海峽，美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）表示未來可能會有更多的行動執行《與台灣交往法案》（台灣稱《台灣旅行法》），台灣一些綠營人士將此解讀為這是美國「挺台」的信號，詢問吳謙的回應。

蓬佩奧前往眾議院外交委員會，參與「2020財政年度美國外交預算案」聽證會，他在會中提到，「台灣旅行法」是一項重要的法律，未來美國會做出更多具體行動來執行，並嚴肅看待美台關係的重要性。

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總統蔡英文在夏威夷時間27日上午，在結束視訊參與美國華府智庫「傳統基金會」的論壇後，前往東西中心（East-West Center, EWC）出席紀念《台灣關係法》立法40週年影像特展，並談及兩岸關係，坦言國家面臨很多挑戰，這挑戰就是來自對岸，並強調台灣維持現狀的承諾，「試圖改變現狀的卻是對岸」。

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▲總統蔡英文過境夏威夷，巧遇比賽高中生。（圖／翻攝蔡英文臉書）

吳謙表示，一個中國原則是公認的國際關係準則，也是中美關係的政治基礎，任何破壞一個中國原則的言論和行為，都無異于在動搖中美關係的根基，都不符合中美兩國的根本利益，也是非常危險的。

吳謙也向台灣內部的獨派喊話，統一是歷史大勢，是正道，台獨是歷史逆流，是絕路，一個中國原則是兩岸關係的政治基礎，「台灣前途在于國家統一，台胞福祉繫於民族復興，煽動兩岸對抗、妄圖挾洋自重的人和勢力不明大義、不得人心！」

吳謙強調，祖國必須統一，也必然統一，「我們願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但針對外部勢力干涉和台獨分裂分子活動，我們將采取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。」