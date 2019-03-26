美國務院涉西藏報告　陸外交部：罔顧事實充滿偏見！

▲西藏布達拉宮。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美國國務院25日一份報告指出，中方「有系統地」阻礙進出西藏的管道，限制美國外交官、記者與普通人赴西藏旅行。對此，大陸外交部發言人耿爽26日強調，美方根據他們的國內法發布的報告「罔顧事實，充滿偏見」，中方絕不接受；也敦促美方停止利用涉藏問題干涉中國內政，以免給中美關係和兩國交流合作造成損害。

耿爽指出，美方所謂「對等進入西藏法」嚴重違反國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，向「藏獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，對中美交流與合作具有嚴重危害性，中方對此堅決反對。

▲耿爽。（圖／翻攝大陸外交部官網）

他進一步強調，西藏事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉；中方敦促美方充分認清涉藏問題的高度敏感性，採取切實措施消除報告造成的消極影響，停止利用涉藏問題干涉中國內政，以免給中美關係和兩國交流合作造成損害。

「中國西藏對各國人士是開放的，同時考慮到當地特殊的地理和氣候條件等因素，中國政府依法依規對外國人入藏採取一定管理和保護措施，這是完全必要，無可非議的。」耿爽表示，「中方歡迎更多外國人士到中國西藏地區訪問、旅遊、經商，這一立場不會改變，但前提是必須遵守中國法律和相關規定，履行必要手續。」