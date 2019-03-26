　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美國務院涉西藏報告　陸外交部：罔顧事實充滿偏見！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼西藏布達拉宮。（圖／CFP）

▲西藏布達拉宮。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美國國務院25日一份報告指出，中方「有系統地」阻礙進出西藏的管道，限制美國外交官、記者與普通人赴西藏旅行。對此，大陸外交部發言人耿爽26日強調，美方根據他們的國內法發布的報告「罔顧事實，充滿偏見」，中方絕不接受；也敦促美方停止利用涉藏問題干涉中國內政，以免給中美關係和兩國交流合作造成損害。

耿爽指出，美方所謂「對等進入西藏法」嚴重違反國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，向「藏獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，對中美交流與合作具有嚴重危害性，中方對此堅決反對。

▲▼耿爽。（圖／翻攝大陸外交部官網）

▲耿爽。（圖／翻攝大陸外交部官網）

他進一步強調，西藏事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉；中方敦促美方充分認清涉藏問題的高度敏感性，採取切實措施消除報告造成的消極影響，停止利用涉藏問題干涉中國內政，以免給中美關係和兩國交流合作造成損害。

「中國西藏對各國人士是開放的，同時考慮到當地特殊的地理和氣候條件等因素，中國政府依法依規對外國人入藏採取一定管理和保護措施，這是完全必要，無可非議的。」耿爽表示，「中方歡迎更多外國人士到中國西藏地區訪問、旅遊、經商，這一立場不會改變，但前提是必須遵守中國法律和相關規定，履行必要手續。」

ET快訊
快訊／中山區農安街深夜火警！火舌狂竄　3人受困後陽台待援
姊弟戀血案／涉嫌「悶殺女友」後自殘！20歲重傷小男友醒了
影 ／女主播開超跑超速嗆「我就是欠教育」　出道4天下場超慘！

關鍵字：大陸外交部,美國國務院,對等進入西藏法,耿爽

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平晤梅克爾、馬克宏　盼「深化中德合作」樹立共贏典範

美國務院涉西藏報告　陸外交部：罔顧事實充滿偏見！

香港再爆「海關人員」中鏢麻疹　機場失守再添3員工染病

安倍稱「一帶一路」合作須符4條件　陸外交部盼日方要積極

「網路沙皇」魯煒曾參加「人奶宴」 埋首享用全裸熟女

賄賂聯合國外交官　胡慧中老公何志平在美被判關3年

博鰲論壇「5G+4K+VR」會議直播　中國電信5G技術亮相

大陸移民局推全國通辦政策　4月起可24小時線上辦護照

陸「網路沙皇」魯煒受賄1.4億　判有期徒刑14年＋1300萬罰金

談中美貿易爭端　陸學者：已經是不確定性中的「確定性」

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

王嘉爾頻被打臉委屈「我臉好腫」　蕭敬騰秒安慰：你怎麼樣都帥

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

安妮錄《玩很大》崩潰痛哭！　 癱軟坐地全身顫抖...網：太敬業

少女刺蝟大叔式忘情梳洗　抬小短腿狂抓20秒左右兼顧

習近平晤梅克爾、馬克宏　盼「深化中德合作」樹立共贏典範

美國務院涉西藏報告　陸外交部：罔顧事實充滿偏見！

香港再爆「海關人員」中鏢麻疹　機場失守再添3員工染病

安倍稱「一帶一路」合作須符4條件　陸外交部盼日方要積極

「網路沙皇」魯煒曾參加「人奶宴」 埋首享用全裸熟女

賄賂聯合國外交官　胡慧中老公何志平在美被判關3年

博鰲論壇「5G+4K+VR」會議直播　中國電信5G技術亮相

大陸移民局推全國通辦政策　4月起可24小時線上辦護照

陸「網路沙皇」魯煒受賄1.4億　判有期徒刑14年＋1300萬罰金

談中美貿易爭端　陸學者：已經是不確定性中的「確定性」

快訊／為閃白色BMW！福斯小鋼砲環河北「偏移失控」...車頭直挺「中分插路樹」悲劇了

周揚青「粉粉櫻花妝」激美！網求腮紅唇膏色號　她爆笑…揭開尷尬真相

眼線到底畫在哪？「如何畫的對稱」最簡單眼線畫法公開

中職／三振林智勝報仇奪首勝　王躍霖：求勝心強

鍾麗緹被爆懷第四胎成功！　寬鬆衣遮肚…小12歲老公抱緊護妻

年輕失智患行為問題多　知覺統合治療「7種刺激」助改善

朱立倫、王金平不滿徵召式初選　韓國瑜護妻：2020不在考量內

湯鎮瑋│0327開運農民曆│宜開光、納財

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

大陸熱門新聞

正妹主播超速嗆：我就是欠教育

母雞產下2層殼「花生蛋」！

16歲女遭「鐵鍊捆綁」關地洞性..

床的世界、和成研發長照產品登陸

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

2500年前古墓出土春秋時期雞..

慈禧5代外孫女曝！驚人顏值嚇歪..

5G來了！能做什麼4G做不了的..

伸舌舔新娘！超邪惡婚紗照羞爆

開跑車超速後嗆：我就是欠教育！

上海4月起最低工資1.1萬

百萬分之一的機率！雙胞胎同母異..

四大血型性格特徵大揭露

霸佔空服員座位！白目男：我開心

更多熱門

相關新聞

一帶一路安倍再表態　陸外交部回應了

日本首相安倍晉三昨（25）日在參議院預算委員會上表示，「一帶一路」必須要先滿足4項條件，日本才有可能參與。大陸外交部發言人耿爽在今（26）日的例行記者會上沒有正面回應，僅稱希望日方能以更加積極的姿態來參與共建「一帶一路」。

美軍艦通過台灣海峽 陸外交部回應

蔡英文將過境美國　陸外交部堅決反對

陸計畫邀歐洲駐華大使月底訪新疆

已接觸索羅門？陸外交部發言人回應

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！

下海讓弟念醫　姊投靠被嫌髒自殺亡

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

怎麼丟話題才好聊？避開「3大地雷」

飛機迫降同行旅客竟是好萊塢男神

國道4連撞　運將急煞憂H鋼貫穿車頭

夏語心泳裝「高衩深V」全場瘋了

受虐汪走不出陰影　飼料必留一半

孟耿如弟驟逝　莫允雯：她很不好

他約砲不戴套！　手掌現梅毒紅斑

全台暖2天「熱飆30°C↑」像夏天

南韓國軍巴士出車禍　聖圭、姜河那送醫

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟臉

拍肩膀3下召喚萌獸　70萬人跪了

更多

最夯影音

更多

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面