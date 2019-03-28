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妻結婚13年拒行房：我會痛！　夫看監視器見她「1周帶小王回家4次」崩潰

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▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲呂男的外甥證稱，他看過錄影帶，套房裡只有一個床跟櫃子，被告與謝男有發生關係。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

社會中心／新北報導

新北市一名呂姓男子控訴，婚後每次和林姓妻子嘿咻，對方都說會疼痛，因此結婚13年發生關係的次數屈指可數，但卻意外發現妻子和小王一周恩愛4次，崩潰訴請離婚並求償60萬元。但林女說，呂時常觀看A片並要求她配合，且對女性排泄物有莫名憧憬，甚至要求她配合肛交，造成自己多次感染尿道炎而就診。對此，法官判准離婚，且林女得賠償15萬元。

判決指出，呂男指控，和妻子2005年公證結婚，因房事不協調，曾建議妻子尋求醫師協助卻被拒絕；岳父2018年車禍逝世，此後妻子即再未返家同住；同年7月間，因想賣掉婚前在土城買的房屋，卻意外從監視器發現妻子和謝姓小王有親密行為，因此怒告兩人通姦。後來呂男和謝男以60萬元達成和解，對謝撤告。

呂男的外甥證稱，他看過錄影帶，套房裡只有一個床跟櫃子，被告與謝男有發生關係、一起洗澡、一起打電動，只有周三不在，其他周一、二、四、五都是兩人待在套房吃飯，到下午4、5點就會離開；「發生關係」就是男生、女生都脫光一起進去洗澡，實際上拍到做那件事只有一次，其他是每天都有洗澡，並以老公、老婆相稱。

▼呂男意外透過監視器發現妻子出軌。（圖／達志／示意圖）

▲監視器,CCTV。（圖／達志／示意圖）

林女則表示，呂男長期沉溺電玩遊戲，在家不工作，且有特殊性癖好，時常觀看A片並要求她配合，且對女性排泄物有莫名憧憬，甚至要求她配合肛交，造成自己多次感染尿道炎而就診；呂就婚姻圓滿及家庭相處均未盡力維持，對兩造婚姻破裂一事顯有過失，因此她同意離婚但拒賠償。

新北地院法官認為，根據呂男和謝男的和解協議書內容，堪認謝和被告的確有嘿咻；審酌兩人結婚13年，呂透過影片目睹妻子與其他男子親密行為，而蒙受背叛羞辱，及其所受難以言喻的痛苦，因此判准離婚，且被告得賠償15萬元。全案可上訴。

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關鍵字：離婚

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