深信大甲媽「雨水媽」神蹟！顏清標腳疾得開刀　「令符一貼」走完全程

▲顏清標從1999年擔任鎮瀾宮董事長至今已21年。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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世界三大宗教活動之一的大甲鎮瀾宮遶境活動，將於4月7日晚間10時起駕。而擔任鎮瀾宮董事長21年的顏清標也分享大甲媽的神蹟，他回憶，幾年前腿疾很嚴重需要開刀，但貼了鎮瀾宮「令符」後，竟可全程陪同當時的行政院長陳冲走完接駕才去開刀。他說，「拜媽祖的小孩不會學壞」，也深信「雨水媽」的神蹟。

顏清標從1999年開始即擔任鎮瀾宮董事長至今，他曾表示，小時跟著阿嬤一起拜媽祖，尤其當省議員後特別跟鎮瀾宮結緣，所以當議長時才被邀請來當董事長，「當時廟方問媽祖意思，還得到三個聖杯。」因此從那時開始，他不論遇到任何大小事，都會拜一拜媽祖跟祂講講話，不僅能適時解開困頓疑惑，更是心中穩定的力量來源。

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顏清標提到，一直以來，他幾乎都會陪著媽祖和信眾一起遶境，且途中所發生的任何故事都令他感動；他回憶起第一年參與遶境，當時雙腳不但起水泡，還累到吃不下，仍是打起精神跟著媽祖繼續走。

▼顏清標（右二）等人近日主持開鑼儀式，象徵大甲媽祖國際觀光文化節正式開始。（圖／記者鄧木卿攝）

顏清標先前也因腳傷而開刀三次，但他還是一直參與大甲媽遶境，回來連站都無法站，即使打止痛藥也沒用，但神奇的是，「跟媽祖請令符，再用飯粒咬一咬往腳上一貼，不到半小時，結果不僅能走還跑得比別人快。」

顏清標也對《蘋果日報》回憶大甲媽神蹟，他說，幾年前媽祖回鑾，當時的閣揆陳冲要來接駕；他因腿疾相當嚴重需要開刀，經過旁人建議，在腳踝貼上鎮瀾宮令符，竟可以全程陪同陳冲，等接駕儀式後才去動手術。

而大甲媽也有「雨水媽」的稱號，每年遶境期間沿途一定會下雨。顏清標也說，他第一次參與遶境時沿路下雨，他因此深信「雨水媽」神蹟。

▼大甲媽遶境每年都吸引大批信眾 。（圖／資料照）

▼大甲媽4月7日晚間起駕遶境。（圖／大甲鎮瀾宮）