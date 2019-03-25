影／今年迎「大甲媽祖遶境」　宏碁攜手鎮瀾宮推媽祖加持「智慧佛珠」

記者姚惠茹／台北報導

台灣宗教盛事「大甲媽祖遶境九天八夜進香活動」進入倒數，每年吸引國內外上百萬人潮參與活動，宏碁（2353）今天（25日）宣布，攜手大甲鎮瀾宮推出「大甲媽祖智慧佛珠」，幫助使用者紀錄誦經祈福次數，並迴向給心中最摯愛的家人。

一年一度的台灣宗教盛事「大甲媽祖遶境」即將登場，每一年皆吸引國內外上百萬的人潮參與遶境活動，沿途有許多信徒虔誠的祈求家人能得到大甲媽祖的平安庇佑與賜福，並被Discovery列舉為世界三大宗教盛事之一，更在2011年獲指定為「國家重要民俗文化資產」。

▲宏碁攜手大甲鎮瀾宮推「大甲媽祖智慧佛珠」。（圖／宏碁提供）

今年迎「大甲媽祖遶境」之前，宏碁再度與大甲鎮瀾宮攜手推出「大甲媽祖智慧佛珠」，由宏碁研發創新團隊與台灣媽祖信仰文化做結合，提供給在外的遊子們能透過經由大甲媽祖加持的智慧佛珠，致贈親人相互傳遞平安與情感的聯繫。

同時更結合利用智慧佛珠專屬的Leap Beads APP，還能設定或記錄使用者念佛時轉動佛珠的次數，讓每一位使用者可以更隨時隨地方便進行誦經祈福、廣植福田迴向給心中最摯愛的家人，並內建200首以上的心靈音樂，讓使用者無論是在打坐，或是使用佛珠時皆可任意選擇心靈音樂。

▲宏碁攜手大甲鎮瀾宮推「大甲媽祖智慧佛珠」。（圖／宏碁提供）

宏碁表示，智慧佛珠之所以智慧，原因是智慧佛珠是由1顆直徑二公分的電子主珠與13顆直徑為一點五公分木材子珠串成，並在主珠內部嵌入無線充電的晶片及附上一個大甲媽祖專屬充電基座，讓佛珠與媽祖能夠時時雙向傳達祈願與迴向。

此外，高科技的智慧佛珠搭配手機或琉璃無線座充藍芽喇叭，就可以選擇喜愛的音樂，並可靜心打坐、念經修課迴向給家人之外，還有六大健康訴求，像是可作為服藥時間提醒的鬧鈴提醒震動功能，還有久坐提醒、喝水提醒、健走管理、體重管理、睡眠監控等人性化功能。

宏碁強調，每一串大甲媽祖智慧佛珠皆經由大甲鎮瀾宮誦經、過爐、祈福等儀式，並透過大甲媽的加持，庇佑每一位穿戴智慧佛珠的信眾們都能夠平安、健康，即日起在大甲媽祖智慧佛珠官網和宏碁全台旗艦專售店都有販售。

▲宏碁攜手大甲鎮瀾宮推「大甲媽祖智慧佛珠」。（圖／宏碁提供）