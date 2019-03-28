面對一國兩制　蔡英文：積極反制經濟滲透、干涉我國內政





▲總統蔡英文28日以視訊方式參與華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）就「台灣與美國：印太區域中之持久夥伴關係」為題在華府舉辦的論壇。（圖／記者陶本和攝，以下皆同）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文在台北時間28日凌晨以視訊會議方式，參與美國華府智庫「傳統基金會」的印太夥伴關係研討會，發表演說時提到，「面對中國逼迫我們接受『一國兩制』模式的巨大壓力，本人稍早曾列出保護台灣民主、法治與經濟活力的七項指導綱領，我政府將採取更積極的作為來反制中國政府對我社會與經濟的滲透，以及干涉我國內政。」

蔡英文28日上午以視訊方式參與華府智庫的論壇，在演說中提到台灣對印太地區所採獨做法，著重民主、區域繁榮與集體安全等三方面，並且在民主方面提出5大點。

蔡英文說，一是近來的趨勢清楚顯示，理念相近國家當更積極在各地維護民主價值，正如雷根總統在冷戰末期向英國國會演講時所稱：「今日的樂觀得來不易，非因民主不再活躍，而因民主的敵人用以鎮壓民主之工具已更加精良。然而，我們有充分理由保持樂觀，因為日復一日，民主將證明其絕非脆弱的花朵。」今日用來顛覆政經秩序的新工具，以及新形態之假訊息，均證明雷根總統的演講更為真切。

蔡英文說，二是台灣站在這些挑戰的最前線，正考驗我國是否能保有自由民主，或受迫屈服於獨裁主義的壓力及控制。我政府承諾將更努力捍衛這份得來不易的自由，並確保我國持續作為印太區域的民主燈塔，台灣將繼續成為照亮此區域最黑暗角落的一道曙光。

蔡英文表示，三是「面對中國逼迫我們接受『一國兩制』模式的巨大壓力，本人稍早曾列出保護台灣民主、法治與經濟活力的七項指導綱領，我政府將採取更積極的作為來反制中國政府對我社會與經濟的滲透，以及干涉我國內政，同時也將更積極與全球面對相同挑戰的理念相近國家合作因應。」

蔡英文稱，四是上週台美共同宣布成立「印太民主治理諮商」對話，「我們預定將在本年9月舉辦首次會議，將討論如何發揮各自優勢及共享價值，以幫助區域國家面對治理挑戰。本月初，台灣舉辦印太區域首場宗教自由對話，亦是民主的重要里程碑，因為我們堅信全人類均有免於恐懼及不受迫害的信仰自由。」

關於第五點，蔡英文說，「台灣正加強與太平洋島國合作，當中國持續在區域加強影響利時，我們也注意到美國、澳洲、紐西蘭及其他負責任的利害關係者均逐漸體認此一挑戰。台灣感謝美國支持我維護外交邦誼，台灣將持續承諾與理念相近國家共同護衛太平洋各國及區域的良善治理、可問責及永續發展的核心價值。」

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