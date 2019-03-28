快訊／陳菊、鄭文燦接機！蔡英文返國：台灣人有尊嚴地走向世界

▲蔡英文。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文21日展開為期8天7夜的「海洋民主之旅」，出訪南太平洋3友邦，28日晚間8點20分抵達桃園國際機場，由總統府祕書長陳菊、桃園市長鄭文燦接機。蔡英文在機場發表返國談話，她強調，拚外交的工作從未停止，三年來的努力就是要讓台灣人可以有尊嚴的走向國際。

蔡英文表示，這次的海洋民主之旅除了出訪三友邦，也過境夏威夷，跟友邦元首會晤，親自向他們表達多年來對台灣支持的感謝之意，這趟出訪之旅順利透過LINE、臉書等社群平台及媒體報導完整呈現，就連技術團團長求婚都成功報導，雖然旅途辛苦，但從未停下外交工作。

蔡英文說，她在夏威夷感觸很深，有一次在沙灘上看到一群到當地參加機器人大賽的台灣學生，大聲向她喊總統好、吸引觀光客注意，「這是以前沒有發生過的，不僅是總統過境待遇提升，也是因為我們的努力，台灣的年輕人可以更有自信被世界看到」。

蔡英文指出，包含鄭文燦、林右昌、柯文哲等地方首長陸續訪美，拚外交沒有顏色，這是她三年來的努力方向，要讓台灣人可以有尊嚴的被世界看見，希望透過這次的出訪，讓世界知道台灣的重要，未來的挑戰雖然很多，但她會帶領台灣走向世界，做有尊嚴的台灣。

除了機場談話，蔡英文28日一早上飛機時已經先透過LINE向國人分享，海洋民主之旅結束了，準備返台，「繼續回台灣努力、為國家來努力！我也知道有些朋友想來接機，各位的心意我都心領了！謝謝大家，我們台灣見！」