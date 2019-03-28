身障者自立生活支持服務　林美燕籲提高經費保障

▲台南市議員林美燕籲提高「個人助理」服務經費編列，保障身障朋友。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

依身心障礙保障法，政府應提供身障者支持服務，台南中、重以及極重度身心障礙者約有59271名，但市府編列百萬預算，提供自立生活支持服務中「個人助理」服務資源，半年僅服務64人，市議員林美燕接到陳情，申請服務卻被告知補助已用罄，有苦難言，林美燕要求提高經費編列，別讓協助身障者美意打折扣。

台南市議員林美燕表示，政府每年只有編列1百多萬的「個人助理」預算，而且只有被認定為重度障礙者，才能申請到最高時數每月60小時，等同1天只有2小時服務，有天花板限制，根本無法自立生活。林美燕呼籲政府，除修法保障身障者權益，且應在自立生活掖注更多經費。

林美燕表示，身障朋友向她陳情，「個人助理」相對而言是比較可以有自主性，服務也有彈性，但核可時數卻無法滿足需求，常常受到限制，且自付人力費的壓力，無形造成障礙者和個人助理的緊張關係，林美燕要求，公部門應提高經費編列，增加支持人力，否則身障者未來經濟負擔只有更高，且生活品質只會退步不會成長。

另，林美燕也針對身障領域人才欠缺問題提出建議，林美燕表示市府需改善勞動條件，個人助理時薪每小時不僅不含勞健保、時薪更僅有140元，因個人助理是提供身障者全面性服務，包含出外參與、人際關係之活動相關協助。林美燕建議，她希望政府能夠更注重有障礙者的需求，挹注更多經費，也應將個人助理的薪資比照居服員調至250元，這樣才能吸引更多讓相關領域人才投入，進一步保障更多身心障礙朋友。