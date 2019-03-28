　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

身障者自立生活支持服務　林美燕籲提高經費保障

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議員林美燕籲提高「個人助理」服務經費編列，保障身障朋友。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員林美燕籲提高「個人助理」服務經費編列，保障身障朋友。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

依身心障礙保障法，政府應提供身障者支持服務，台南中、重以及極重度身心障礙者約有59271名，但市府編列百萬預算，提供自立生活支持服務中「個人助理」服務資源，半年僅服務64人，市議員林美燕接到陳情，申請服務卻被告知補助已用罄，有苦難言，林美燕要求提高經費編列，別讓協助身障者美意打折扣。

台南市議員林美燕表示，政府每年只有編列1百多萬的「個人助理」預算，而且只有被認定為重度障礙者，才能申請到最高時數每月60小時，等同1天只有2小時服務，有天花板限制，根本無法自立生活。林美燕呼籲政府，除修法保障身障者權益，且應在自立生活掖注更多經費。

林美燕表示，身障朋友向她陳情，「個人助理」相對而言是比較可以有自主性，服務也有彈性，但核可時數卻無法滿足需求，常常受到限制，且自付人力費的壓力，無形造成障礙者和個人助理的緊張關係，林美燕要求，公部門應提高經費編列，增加支持人力，否則身障者未來經濟負擔只有更高，且生活品質只會退步不會成長。

另，林美燕也針對身障領域人才欠缺問題提出建議，林美燕表示市府需改善勞動條件，個人助理時薪每小時不僅不含勞健保、時薪更僅有140元，因個人助理是提供身障者全面性服務，包含出外參與、人際關係之活動相關協助。林美燕建議，她希望政府能夠更注重有障礙者的需求，挹注更多經費，也應將個人助理的薪資比照居服員調至250元，這樣才能吸引更多讓相關領域人才投入，進一步保障更多身心障礙朋友。

ET快訊
洗衣機吃襪子是真的！她拆開驚見「襪子山」傻眼　畫面曝嚇呆網
放火燒雜草...他被「濃煙嗆暈」活活燒成焦屍　孩子崩潰痛哭

關鍵字：身障者,自立生活,支持服務,林美燕,經費,保障

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

小港機場旗海飛揚！韓粉聚集迎接韓國瑜　千人齊喊：選總統救台灣！

影／早上兒告、晚上老子開直播罵賣台！　韓國瑜回國爆氣：陳水扁父子怎麼了

賺上億佣金阿嬤拒繳千萬稅　被管收坐地嚎哭：我沒做壞事

直播主試鏡控攝影師逼3P　知名音樂製作人也挨告！簡訊露餡了

W飯店命案「土豪哥」已付300萬　與家屬達成和解共識

影／台鐵持刀男臉書異常發文　高中同學23日就投訴：警說無法執行

身障者自立生活支持服務　林美燕籲提高經費保障

登記參選台南一選區立委初選　顏純左要翻轉溪北　

即刻快速救援　消防局車禍救援訓練技術再進化

桃醫新屋分院碎石中心暨多切電腦斷層　啟用提供沿海居民使用

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

100克40元無主包裹夜市秤重賣　消保官：要銷毀或變賣不違法

Max.Lucy都愛爭寵　隋棠苦笑：把拔有一點傷心

就是她！20歲小媽媽生完女兒就扔人行道　照常上班態度超淡定

身障者自立生活支持服務　林美燕籲提高經費保障

登記參選台南一選區立委初選　顏純左要翻轉溪北　

即刻快速救援　消防局車禍救援訓練技術再進化

桃醫新屋分院碎石中心暨多切電腦斷層　啟用提供沿海居民使用

「愛的存摺」滿滿！　花蓮銀行公會繼農產品助弱勢再捐善款

大手牽小手　台東縣第2處公共托育家園28日啟用

廚師轉行種洋蔥通過產銷履歷　消費者食安更有保障　

公益傳愛拚經濟音樂會　免費開放入場享受國民美食

懸掛贓車牌凌晨行竊大客車柴油　警機警尾隨人贓俱獲

「公平合理」產生的黨總統人選　侯友宜與林姿妙都支持

高雄19歲男大生騎車墜15米溪谷！神準掉落廢棄床墊奇蹟活命　同學看傻

IU大螢幕處女作曝光這一面！　主持人：從來沒看過她生氣

SJ一見面就嘴甜喊「老婆」！銀赫、始源7000台粉幫慶生

「韓國瑜真的很強」　賴清德：總統大選誰贏誰帶領台灣

恩師擔保莊佳佳沒吃藥　李佳融：有的話教授不幹了

電視報導「司機性侵案」她傻眼：怎麼可能！女兒突放下碗筷淚崩

快訊／水泥車衝下木柵左轉「3秒滑壘翻車」！卡擋交流道　駕駛急爬出

中職／提前換下奧斯丁　蔗總：考量身體狀況

韓國瑜返國怒了！回擊「賣台論」開嗆：召妓可以、招商犯法？

永豐餘2018獲利年減1成免驚　每股配發0.6元現金殖利率逾5%

超驚悚「我腸子跑出來了！」　 陪討1萬債！到汐止砍人遭切腹

地方熱門新聞

有家難歸　梨山居民要求開放中橫

憂心遊戲取不回　警指迷津展笑顏

強勢瓦解太子廟幫　展現淨化治安..

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金..

獨／黃士福早回一年　怨「政治迫..

釣魚開放　李啟維：海禁也應解除

大江購物中心二期土地完成變更

楊敏盛建議吳志揚到綠營票倉參選

桃園航空城計劃　1年後完成區段..

碩士種茶種菜　新北青農分享國際

中埔菸草檢驗廠變身高檔日照中心

「野生山豬」逛大街？網笑：最強..

遊憩區河道見浮屍　海巡協助打撈..

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

更多熱門

相關新聞

女議員電話怒飆女所長：坐穩一點　

台南市國民黨議員林美燕遭爆嗆台南市警局女所長「坐穩點」，原因竟是因為林美燕接受民眾請託「協助處理債務」，林美燕遂要求台南市警二分局派員到場處理，但員警以「未涉刑案」無法受理，讓林美燕怒嗆女所長，引發員警議論。

身障者大專甄試　北教大首增腦麻生考場

講不聽！力晶科技連8個月進用身障員工不足額

白目路人指身障妻嗆：幹嘛帶她出來？

7千萬網約工　政協關注「三無」群體

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

女師PO照被解雇　校長：勾引誰？

上《玩很大》被迫「直接變素顏」

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！原因嚇破膽

好市多收納神物！網推爆：我家有3組

妻拒行房　夫看監視器她1周帶小王回家4次

星巴克「限時4小時」買一送一！

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸退

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣

周五起全台有雨3天探14度　清明連假天氣出爐

得來速排隊被白車「無恥插入」！他用喇叭聲神逼退

姊妹花擦撞聯結車　姊悲喊：我的眼睛

史上最難撩星座女Top 5 ！

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

更多

最夯影音

更多

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面