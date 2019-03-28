「不宣布台獨」　賴清德：以經濟發展為優先

▲前行政院長賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德登記民進黨總統初選，挑戰爭取連任的總統蔡英文，在政壇丟下震撼彈，但外界認為賴清德的台獨主張，成為他參選總統的罩門。對此，賴清德日前接受專訪時表示，台灣已經是個獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立，並以以發展經濟為優先。

賴清德日前接受《遠見雜誌》四月號專訪，說明了他參加總統初選的思考過程與出書原委。賴清德表示，他主張台灣獨立，是早在20幾年前（1996年）競選國代就提出的，市民都知道他的政治主張，他也得到支持，因為推動政策都是「務實」的，擔任台南市長期間，核心價值就是「呷飯皇帝大」，把民眾的生活當作施政最優先。

賴清德指出，他任內招商將近1兆台幣，創造近10萬個工作機會，失業率他上任時是五點多，離開時降到三點多，他也照顧農民跟漁民，推動「新農人政策」，開辦新農人學堂，年輕人返鄉不會技術，這個學堂教他，沒有土地，用休耕的土地給他，讓台南農業產值從426億提升到超過600億，年收入百萬以上的新農人也逾百個。

賴清德提到，觀光業也做得很好，從找計程車司機，教他們英日語，讓他們成為台南觀光大使，讓飯店星級化，邀請交通部來輔導協助，讓消費者有信心；此外，他也大力行銷台南，如跨年三部曲，12月31日在北門送夕陽，晚上在高鐵特定區跨年，元旦在二寮觀日出。

賴清德強調，雖然自己是一個務實的台獨工作者，但當市長或當院長時，都以發展經濟為優先，他的務實反映在三個面向，第一，台灣已經是個獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立；第二，台灣未來的前途只有2300萬人可以決定，其他人都不行；第三，發展經濟、建設國家、造福人民、壯大台灣。

賴清德還說，他應該也算是少數或唯一，要卸下行政院長職務時，台灣六大工商團體都公開慰留，他擔任院長期間，他不是只有聽，還要聽進去，讓行政團隊動起來，「他們看出來，我真的重視經濟發展。」