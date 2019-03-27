協調蔡賴之爭　卓榮泰曝心聲：寧願被兩邊的人罵

▲前行政院長賴清德與總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德正式投入民進黨內2020初選，挑戰總統蔡英文連任之路。面對「蔡賴對決」，根據民進黨時程，協調截止日為4月12日。民進黨主席卓榮泰表示，雖然選邊站是最輕鬆的事，但為了要台灣贏，「寧願被兩邊的人罵，也不能只被一邊罵」，在公平下才有團結，進而勝選。

賴清德18日宣布參選總統並領表登記黨內初選，表示316選舉結果雖然守住基本盤，但深刻感受到民進黨的處境仍然極其艱困，決心力挽狂瀾，選擇承擔責任；蔡英文選在21日下午1點10分，出訪南太平洋友邦帛琉、諾魯和馬紹爾群島前，親自登記參加初選。

原安排4月2日為初選協調截止日，4月4日至9日政見發表會登場，4月10日至12日進行全民調民意調查，但因蔡英文出訪行程與初選協調時間重疊，民進黨27日中執會決定延期，協調截止日改至4月12日，4月13日至4月14日舉辦電視政見會，4月15日到4月17日則進行民調初選，最快4月17日人選出爐。

卓榮泰今在臉書上說，協調的工作就是寧願被兩邊的人罵，也不能只被一邊罵，「其實選邊站是最輕鬆的事，但我不能，因為我要贏，我們要贏，台灣要贏！」只有團結才能沒有敵人，而這樣的前提就是公平。