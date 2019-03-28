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壽險業申訴率比低　南山拿第一緊跟在後三商壽與國泰人壽

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▲▼壽險業前10低申訴率排行榜。（圖／記者李蕙璇繪製）

▲2018年壽險業前10低申訴率排行榜。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

根據金融消費評議中心統計，2018年一整年共接到保戶申訴壽險公司達3,074件，再對照各家公司簽單契約總件數的比率換算，申訴率最低為南山人壽，而以件數來看雖以國泰人壽的563件居冠，但其換算後的申訴率為第三低。

先前報導《壽險業去年客訴高峰3,074件　申訴率居冠的竟是這一家》，是著重申訴件數較高與申訴率高的排名。今天則整理出前申訴率前10低的壽險業者，最低為南山人壽，其次依序為三商美邦、國泰、中華郵政、富邦人壽、全球人壽、中國人壽、台銀人壽、宏泰人壽與新光人壽。而這是依壽險公司的當年度申訴件數對照公司簽單契約總件（人）數所換算出來的申訴率來看。

若是依民眾申訴的件數統計來看，最少件而且是個位數的只有兩家，分別為第一金人壽4件、英商安達人壽8件。而超過10件以上的，則是合作金庫人壽11件、法國巴黎人壽18件、保誠人壽、宏泰人壽、保德信國際人壽都是21件。

還有，中華郵政為24件，台銀人壽與康健人壽都是32件。接著是元大人壽43件、安聯人壽44件、AIA友邦人壽65件。其餘公司都是超過143件以上，最多即為國泰人壽的563件。

資深保險主管表示，這一套「申訴綜合評分值」的計算方式施行多年，業者降低消費者申訴的表現是可以被看到的，而近期有些民眾利用這套制度而向保險公司敲竹槓，讓業者為了可以減少申訴件數而接受其無理要求。希望保險局可以斟酌作 一些差異化管理，譬如說不同資產公司規模評比的區隔性，或者是參考這幾年來的申訴平均狀況，給予微調的空間。

▼金融消費評議中心統計2018年保險業各家人壽公司保戶申訴案件量。（圖／記者李蕙璇翻攝官網）

▲▼金融消費評議中心統計2018年保險業各家人壽公司保戶申訴案件量。（圖／記者李蕙璇翻攝官網）

延伸閱讀

►壽險業去年客訴高峰3,074件　申訴率居冠的竟是這一家

►產險業去年客訴1,235件達高點　6家申訴率拿0

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關鍵字：壽險業申訴率比低　南山拿第一緊跟在後三商壽與國泰人壽

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