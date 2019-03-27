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立委痛批壽險公司財報失真　淨值比實際上更低

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▲▼ 金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲ 金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

立委黃國昌今天(27日)在立法院財委會上指出，壽險業財報並沒有真實反映實際的現象，去年整年壽險業稅前淨利有842億，可是民眾不知道的是，壽險業去年淨值少了2737億、下跌高達2成，壽險業沒特別警告投資人，卻只還一直強調有賺錢，「且實際上的淨值比可能會更低。」

黃國昌指出，金管會現在要管壽險業淨值比太低，我給予正面評價，但現在壽險業揭露財報並沒有真實反映實際的現象。壽險業不斷告訴投資人去年壽險業稅前淨利有842億，可是其實壽險業去年淨值少了2737億、下跌高達2成，壽險業沒特別警告投資人，卻只還一直強調有賺錢。

但實際的狀況是，當利率下跌，壽險業開出來的保單負債，卻沒有重新做評價，如果針對利率下降，負債跟資產一樣要重新評價，淨值比可能會更低。

顧立雄回應，目前針對壽險業的淨值比，將要設定預警指標，一旦壽險業淨值波動過大，觸及到指標，壽險公司要進行改善甚至會要求壽險公司增資。

國際會計準則IFRS17預估2022年上路，國內延後3年2025年導入，因應保險會計準則，保險業將面臨極大增資壓力。

黃國昌接著問，為了國際會計準則IFRS17，南韓已經知道問題嚴重性，開始要求保險公司增資，依照南韓公布的數據，韓國壽險業因應IFRS17實施要增資42兆韓元(約1.13兆新台幣)，南韓壽險業淨值會從8.58%降低到3.53%。現在台灣壽險業淨值只有5.58%「已經很低」，IFRS17上路壽險業淨值會降到多少？台灣壽險業的洞有多大？要多少錢才能填補？

顧立雄則回應，因應IFRS17，金管會內部每年都有試算須增提的準備金缺口，並要求業者增提準備金。試算用不同利率假設，算出來的結果有很大差異，金管會在試算時沒有用延後3年來算，是用2022年上路來算，但延後3年是做緩衝，希望保險業接軌能更順暢。至於要如何試算跟利率關係都還沒有定案，「還沒定案的試算不可以發布！」會去了解韓國公布的方式。

黃國昌則痛批，台灣的政府認為保險公司一定不能倒，快要倒就拿納稅人的錢來補，現在壽險業淨值比已經很低，實際上更低，金管會應該要公布，讓大眾知道狀況跟實際上的風險。

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關鍵字：壽險,IFRS17,財報,金管會

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