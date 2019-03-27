租到「蜂蜜蛋糕凶宅」！男大生提告討押金敗訴　無奈嘆：我盡力了

▲大學生新店租屋，遇到燒炭凶宅。（圖／翻攝Google Map）

社會中心／綜合報導

新北市一名就讀景文科技大學二年級的張姓男同學（19歲）向媒體控訴，自己透過591租屋網租下新店「綠中海2期」社區一棟三層樓透天厝，但入住後怪事不斷，經查才發現自己租到了「凶宅」，憤而提出解約；但房東態度強硬，拒絕返還5萬元押金，張男為此一狀告上法院。26日判決結果出爐，一審法官認為張男舉證不足判敗訴，張男也無奈表示，「我已經盡力了！就算了吧！」

張男指出，2018年4月底與4名同學以每月2.5萬元的租金租下該棟透天厝，但入住後卻開始不斷發生無法解釋的怪事，先是一位同學騎車到北宜公路時遇到坍方，險些被落石砸中，接著返回社區時，還突然有騎士衝出在面前自摔，害得該名同學也出了車禍，似乎冥冥之中有股力量作祟，就是要讓他發生意外，嚇得這名同學決定搬出。

除此之外，張男與女友入住後沒多久就發現身體開始出現異狀，喉嚨莫名搔癢、咳嗽不斷，但醫生卻都查不出病因；此外，更令他印象深刻的是，住家2樓半夜常常會飄出一股像是「蜂蜜蛋糕」的濃郁甜味，開窗散除味道後，只要一關窗沒多久味道又開始飄出，怎麼找都找不到來源，且水龍頭夜半時分也會自動打開，接連不斷的詭異事件令大家頭皮發麻，直到張男向鄰居打聽後，才得知該棟房子的前屋主多年前在住處燒炭自殺，且死亡的地點就是不斷飄出「蜂蜜蛋糕味」的2樓。

據悉，在該處燒炭身亡的前屋主就是知名音樂人「小鄭老師」鄭志明；遺孀馬惠騏也證實，當年鄭志明留下遺書表示遭到朋友欺騙，因此選擇結束生命，還穿著紅衣、紅褲在2樓燒炭輕生，而張男每夜聞到的「蜂蜜蛋糕味」其實並不是蜂蜜蛋糕，而是鄭志明生前最愛吃的三峽金牛角麵包，他自殺當時，身旁還擺有半包沒吃完，之後的屋主為了掩飾地板的燒焦痕跡，才鋪上木頭地板。

在得知租到凶宅後，張男認為房東刻意隱瞞資訊租人，因此憤怒提出解約，但不料房東態度也相當強硬，將5萬元的押金沒收、拒絕返還；張男為此一狀告上法院，如今一審判決出爐，法官認為難以舉證身體不適、車禍與凶宅有直接關聯，且凶宅出租並沒有明確規定需要特別告知，因此最後判決張男敗訴。

據《蘋果》報導，對於判決結果，張男態度相當坦然，淡淡地回應「我已經盡力了！」而日後是否會再選擇上訴？張男則無奈地說，「不會，就算了吧！」

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