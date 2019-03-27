癡情正妹美髮師不堪被當小三跳樓亡　劈腿男二審仍無罪

▲湯姓美髮師跳樓身亡，劈腿男友二審仍無罪。此為示意圖。（圖／取自Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市一名外型亮麗的25歲妙齡美髮師，因發現男友竟有交往6年的女友，自己無意間成了小三。經過與男友攤牌後，男友竟傳訊「要去死我陪你」，最後美髮師在元旦連假一早，從12樓跳樓身亡。耿姓男友被依照「加工自殺罪」起訴，一審無罪，案經上訴，高院二審27日仍判無罪。

本案發生於2017年1月2日清晨7時許，湯姓美髮師從12樓一躍而下，摔落在台北市和平東路三段公車站牌停等區，當場死亡，現場沒有遺書，警方調查後，排除他殺可能，並懷疑是情感糾葛。

檢警經過調查後發現，湯女與耿姓男友同居，但她得知耿男竟有交往6年的女友，還劈腿與她交往，讓她突然變成小三。湯女心情低落多次與耿男發生爭吵；2017年元旦深夜11時許，耿男傳訊「我們一起死吧！」假裝要自殺，並邀約湯女到他住處談判。但2人當晚一起飲酒，並發生關係，沒想到第二天一早，湯女就跳樓結束生命。

由於檢警在耿男的手機中查到「要去死我陪你」等字句，且耿男事後刪除與湯女LINE對話的部分紀錄，檢方調查後，認為耿男有加工自殺罪嫌，因此提起公訴。

法院審理時，耿男否認犯案，主張當時力勸湯女愛惜生命，千萬不要自殺，湯女答應後，2人才相擁入眠。一審法院認為，耿男主觀上並未希望湯女自殺，客觀上也無給湯女精神或物質的助力、幫助湯女自殺，因此罪證不足判決無罪。

案經上訴二審，高等法院27日宣判，仍認定耿男主客觀並無加重湯女死意、或實質給予湯女自殺助力，因此仍判決耿男無罪。可上訴。